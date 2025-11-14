El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los concejales de Mercados y Cultura, Álvaro Lavín y Noemí Méndez, la artista Marta Valledor, y personal del mercado y del Ayuntamiento. DM

El Mercado de la Esperanza se convierte en una galería de arte y expondrá obras de artistas locales

La primera creadora en participar es Marta Valledor, quien trabajará desde estas instalaciones para crear obras inspiradas en la plaza

Ángela Casado

Ángela Casado

Santander

Viernes, 14 de noviembre 2025, 17:34

Comenta

El Mercado de la Esperanza pone en marcha una iniciativa para acercar el arte a la vida diaria de la ciudadanía y consistirá en unir ... el pulso cotidiano de la plaza con la mirada creativa de la nueva generación de artistas cántabros, quienes realizarán y expondrán obras inspiradas en estas instalaciones. En esta primera edición, la protagonista será la artista Marta Valledor, creadora reconocida por su sensibilidad hacia los entornos urbanos y su capacidad para capturar la esencia de lo cotidiano a través del dibujo. Así, Valledor desarrollará una serie de obras inspiradas en el propio Mercado de la Esperanza, con las que explorará sus texturas, su arquitectura modernista, los gestos de sus comerciantes y el dinamismo de su ambiente diario. Para ello, llevará a cabo sesiones de trabajo 'in situ', para lo que ha trasladado desde hoy su estudio al interior del mercado para convivir, observar y crear desde dentro. Este proceso creativo no solo dará lugar a obras de gran valor artístico, sino que convertirá el mercado en un espacio de encuentro.

