El Mercado de la Esperanza se convierte en una galería de arte y expondrá obras de artistas locales La primera creadora en participar es Marta Valledor, quien trabajará desde estas instalaciones para crear obras inspiradas en la plaza

Los concejales de Mercados y Cultura, Álvaro Lavín y Noemí Méndez, la artista Marta Valledor, y personal del mercado y del Ayuntamiento.

Ángela Casado Santander Viernes, 14 de noviembre 2025, 17:34 Comenta Compartir

El Mercado de la Esperanza pone en marcha una iniciativa para acercar el arte a la vida diaria de la ciudadanía y consistirá en unir ... el pulso cotidiano de la plaza con la mirada creativa de la nueva generación de artistas cántabros, quienes realizarán y expondrán obras inspiradas en estas instalaciones. En esta primera edición, la protagonista será la artista Marta Valledor, creadora reconocida por su sensibilidad hacia los entornos urbanos y su capacidad para capturar la esencia de lo cotidiano a través del dibujo. Así, Valledor desarrollará una serie de obras inspiradas en el propio Mercado de la Esperanza, con las que explorará sus texturas, su arquitectura modernista, los gestos de sus comerciantes y el dinamismo de su ambiente diario. Para ello, llevará a cabo sesiones de trabajo 'in situ', para lo que ha trasladado desde hoy su estudio al interior del mercado para convivir, observar y crear desde dentro. Este proceso creativo no solo dará lugar a obras de gran valor artístico, sino que convertirá el mercado en un espacio de encuentro.

A partir de esta experiencia inmersiva, Valledor elaborará un calendario artístico que recogerá una selección de sus ilustraciones, convirtiendo cada mes en un homenaje visual a la vida del mercado. Además, se editará una serie limitada de láminas en distintos formatos, disponibles para su adquisición por parte del público. El proceso creativo será documentado mediante vídeo y fotografía y servirá para generar contenido audiovisual y de difusión en redes sociales para visibilizar tanto el trabajo de la artista como el valor social, cultural y humano del Mercado de la Esperanza. El evento final contará con una exposición y presentación oficial de las obras resultantes, donde se mostrará el conjunto de piezas y se celebrará el encuentro entre arte, mercado y ciudadanía. Así lo han dado a conocer los concejales de Cultura y Mercados, Noemí Méndez y Álvaro Lavín que, acompañados de Marta Gómez presidenta de la Asociación de Comerciantes y Valledor, han presentado esta accion. «Más allá de su dimensión artística, el proyecto se plantea como una herramienta de dinamización del mercado, revalorizando su papel como corazón económico, cultural y humano de la ciudad. A través del arte, se busca atraer nuevas miradas, generar movimiento y reforzar el vínculo entre comerciantes, vecinos y visitantes, posicionando el mercado como un espacio donde conviven la tradición y la creatividad contemporánea».

