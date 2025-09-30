Más de un millón de euros para reformar el centro de salud de Cazoña

Las obras de reforma del centro de salud de Cazoña, en Santander, comenzaron el lunes. El proyecto, que cuenta con una inversión del Gobierno de ... Cantabria de más de un millón de euros, debe ser ejecutado un plazo estimado de seis meses, según informó el consejero de Salud, César Pascual. Este centro de salud, añadió, «mejorará su eficiencia energética, el confort climático interior y la accesibilidad universal».

Las principales actuaciones a ejecutar serán la mejora del exterior del edificio, con aislamiento de fachadas y cubiertas, sustitución de tragaluces, así como la renovación del sistema de ventilación con recuperación de calor y el uso de soluciones bioclimáticas. Además, se reemplazará el mostrador de atención al público por uno accesible, se renovarán los aseos para personas con discapacidad y se dotará al centro de puertas accesibles y mobiliario adaptado en la entrada.

El consejero explicó que este es «el inicio de un ambicioso programa» de rehabilitación de centros de salud que irá acompañado de otro semejante en consultorios, que supondrá invertir 5 millones de euros no sólo en medidas de eficiencia energética y sostenibilidad -que eran las inicialmente previstas «con menos de la mitad del presupuesto»-, sino en obras de adecuación y actualización de los centros del SCS.