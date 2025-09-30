El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La entrada del centro de salud de Cazoña, en Santander. Roberto Ruiz

Más de un millón de euros para reformar el centro de salud de Cazoña

En un plazo de seis meses deberá terminar la actuación, que «mejorará la eficiencia energética, el confort climático interior y la accesibilidad universal»

C. Gordovil

Santander

Martes, 30 de septiembre 2025, 17:48

Las obras de reforma del centro de salud de Cazoña, en Santander, comenzaron el lunes. El proyecto, que cuenta con una inversión del Gobierno de ... Cantabria de más de un millón de euros, debe ser ejecutado un plazo estimado de seis meses, según informó el consejero de Salud, César Pascual. Este centro de salud, añadió, «mejorará su eficiencia energética, el confort climático interior y la accesibilidad universal».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Batalla campal en Cañadío con sillas, palos y vasos en la madrugada del domingo
  2. 2

    Aparatoso accidente en Barcenillas al volcar un tractor sobre unos antiguos gallineros
  3. 3 Una gaviota hallada en Castro Urdiales, primer caso de gripe aviar detectado en Cantabria
  4. 4

    Comienza el derribo de Villa Mercedes en Laredo tras revocarse su protección
  5. 5

    Conmoción en la sociedad y luto oficial en Colindres y el fútbol cántabro
  6. 6

    Muere Javier García Cuesta, técnico del gran Teka de los ochenta
  7. 7

    La Fiscalía cántabra insta a 15 ayuntamientos a que retiren sus monumentos y calles franquistas
  8. 8

    Minuto de silencio en la Universidad Europea del Atlántico por Raúl Ramírez
  9. 9

    Arranca la integración ferroviaria en Santander con el desvío de vías y la estación provisional
  10. 10

    El Ministerio fija para el verano de 2026 el fin de la obra del Desfiladero tras cuatro años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Más de un millón de euros para reformar el centro de salud de Cazoña

Más de un millón de euros para reformar el centro de salud de Cazoña