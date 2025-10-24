El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Autoridades y vecinos comentan la renovación del Barrio Obrero del Rey.

Autoridades y vecinos comentan la renovación del Barrio Obrero del Rey. Foto: Roberto Ruiz / Vídeo: Héctor Díaz

La nueva vida del centenario Barrio Obrero del Rey de Santander

Los trece bloques que forman la urbanización se han rehabilitado y también el saneamiento, la calzada y las aceras

Ángela Casado

Ángela Casado

Santander

Viernes, 24 de octubre 2025, 13:53

La primera piedra del Barrio Obrero del Rey de Santander se colocó en agosto de 1925 y ahora, cien años después, esta urbanización en el ... corazón del Paseo de Altamira (antiguo General Dávila) vive una segunda juventud gracias a su rehabilitación integral. Con fondos europeos y la contribución de las 144 familias que viven allí, se han renovado fachadas -ahora son más eficientes-, se ha arreglado la calzada y las aceras y se ha modernizado el saneamiento. Al fin de obra han acudido representantes políticos de todas las administraciones -Gobierno de España, de Cantabria y Ayuntamiento de Santander- aunque los 4 millones que ha costado la intervención se han financiado entre Europa y los vecinos del barrio.

