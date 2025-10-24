La nueva vida del centenario Barrio Obrero del Rey de Santander

La primera piedra del Barrio Obrero del Rey de Santander se colocó en agosto de 1925 y ahora, cien años después, esta urbanización en el ... corazón del Paseo de Altamira (antiguo General Dávila) vive una segunda juventud gracias a su rehabilitación integral. Con fondos europeos y la contribución de las 144 familias que viven allí, se han renovado fachadas -ahora son más eficientes-, se ha arreglado la calzada y las aceras y se ha modernizado el saneamiento. Al fin de obra han acudido representantes políticos de todas las administraciones -Gobierno de España, de Cantabria y Ayuntamiento de Santander- aunque los 4 millones que ha costado la intervención se han financiado entre Europa y los vecinos del barrio.

﻿﻿Con esta rehabilitación integral, se ha renovado la fachada de 144 viviendas que ahora son más eficientes -lo que les permitirá gastar menos en calefacción-. En total, la superficie construida destinada a viviendas en el Barrio Obrero del Rey es de 11.300 metros cuadrados. Las obras en los inmuebles terminaron a finales de julio, mientras que la urbanización de las calles -son privadas y cuentan con barrera para acceder- acabó en agosto.

El Barrio Obrero del Rey fue el primer barrio que solicitó estas ayudas europeas -le siguieron las 'casas de la Renfe'-. No es sencillo ya que es necesario que todos los vecinos se pongan de acuerdo para solicitar la ayuda ya que, aunque parte importante de la obra la financia Europa, el resto lo han puesto los vecinos -unos 12.000 euros por cada casa-. La mejora de la envolvente de las fachadas ha consistido en engrosarlas diez centímetros con un sistema de aislamiento térmico exterior y, en las cubiertas de los tejados, se ha colocado un aislamiento de diez centímetros, en este caso de lana de roca. Además, se han sustituido gran parte de las carpinterías exteriores.