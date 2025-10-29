El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Recreación de la cubrición de vías que se desarrollará en Santander. DM

El nuevo aparcamiento junto a la estación de tren de Santander tendrá 524 plazas

Gobierno central, Ejecutivo regional y Ayuntamiento de Santander acuerdan en una nueva comisión de seguimiento de la integración ferroviaria actualizar las anualidades que deben pagar y prolongarlas hasta 2029

Ángela Casado

Ángela Casado

Santander

Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:49

Comenta

Gobierno central, regional y Ayuntamiento de Santander se han reunido este miércoles en una nueva comisión de seguimiento de la integración ferroviaria de la capital ... cántabra con el objetivo principal de actualizar las adendas que tendrán que pagar en los próximos años. Como el convenio se firmó en 2018 y posteriormente se paralizó, al retomarlo en 2023 se tuvo que actualizar el presupuesto de la obra (que aumentó de 187 millones a 334, sin IVA) y ampliarlas anualidades de pago hasta 2029. Así, han aprovechado esta cita para acordar firmar la nueva adenda donde se reflejen estas actualizaciones (de plazo de pago y precio), que no retrasará el fin de obra que ya estaba previsto para 2030.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Fenómeno, una playa con las horas contadas
  2. 2

    Ultimátum del PRC al Gobierno: si no cumple seis exigencias en un mes, no hay Presupuesto
  3. 3

    Investigan a trece desguaces de Cantabria por emitir más de ocho toneladas de gases contaminantes
  4. 4

    Ganadería prolonga un mes el cierre del Mercado Nacional de Torrelavega y suspende todas las ferias hasta fin de año
  5. 5

    Cuatro goles... en Las Gaunas
  6. 6

    Un incendio en un edificio de la Plaza Pombo obliga a desalojar a 25 personas de madrugada: «Ha sido un susto importante»
  7. 7 Una protesta vecinal obliga a suspender el pleno de Castro Urdiales
  8. 8 El racinguismo se deja sentir en Logroño
  9. 9

    Una contrata de Ryanair despide a 15 trabajadores del Seve Ballesteros
  10. 10 El Gobierno de Cantabria informa desfavorablemente sobre el Parque Eólico Briesa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El nuevo aparcamiento junto a la estación de tren de Santander tendrá 524 plazas

El nuevo aparcamiento junto a la estación de tren de Santander tendrá 524 plazas