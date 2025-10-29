El nuevo aparcamiento junto a la estación de tren de Santander tendrá 524 plazas

Gobierno central, regional y Ayuntamiento de Santander se han reunido este miércoles en una nueva comisión de seguimiento de la integración ferroviaria de la capital ... cántabra con el objetivo principal de actualizar las adendas que tendrán que pagar en los próximos años. Como el convenio se firmó en 2018 y posteriormente se paralizó, al retomarlo en 2023 se tuvo que actualizar el presupuesto de la obra (que aumentó de 187 millones a 334, sin IVA) y ampliarlas anualidades de pago hasta 2029. Así, han aprovechado esta cita para acordar firmar la nueva adenda donde se reflejen estas actualizaciones (de plazo de pago y precio), que no retrasará el fin de obra que ya estaba previsto para 2030.

Además, la reunión ha servido para dar alguna pincelada más al proyecto. Por ejemplo, se ha concretado que el nuevo aparcamiento en superficie que se construirá contará con 524 plazas (17 serán para personas con movilidad reducida). Este sustituirá al que se localiza actualmente entre las vías de Renfe y las de FEVE. Como ambas se aglutinarán en el área más cercana al Parque del Agua, el nuevo parking se construirá en el espacio liberado en la calle Castilla y mantendrá las plazas que tiene el actual. Lo que no se ha decidido aún es si continuará siendo de pago o será de entrada libre.

El delegado de Gobierno, Pedro Casares, el consejero de Fomento, Roberto Media, y la alcaldesa, Gema Igual, han valorado positivamente el encuentro entre las tres Administraciones y han destacado los avances que hay cuando se trabaja en conjunto. Otra de las novedades que han avanzado es que el edificio de oficinas que se construirá en la Peña del Cuervo se licitará a final de año y se adjudicará a principios de 2026, por lo que «habrá maquinaria trabajando en las obras de la integración ferroviaria el año que viene».

Respecto a qué habrá encima de la cubierta que cubra las vías, Igual ha aclarado que es pronto para determinarlo porque Adif aún tiene que concretar en qué puntos de los 50.000 metros cuadrados habrá luminarias y huecos de ventilación para poder definir bien el espacio final del que se dispondrá para destinarlo a los vecinos. Además, tendrán que concretar el peso que podrá soportar para decidir si habrá zonas verdes o que espacios se definen. Una vez el Ayuntamiento obtenga todos los datos técnicos, los usos se definirán con un concurso de ideas.