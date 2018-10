El parlamento europeo analiza en Santander la ruta hacia una movilidad sostenible El Parlamento Europeo, en Estrasburgo / DM. Santander Diputados españoles de la eurocámara debatirán en la Biblioteca Central de Cantabria acerca de las últimas iniciativas legislativas en pos de nuevos sistemas de transporte JAVIER GANGOITI Santander Jueves, 18 octubre 2018, 07:25

Santander se convertirá este jueves en la capital europea de uno de los debates más relevantes que afronta el siglo XXI: la transición hacia la energía limpia y el transporte sostenible. La Biblioteca Central de Cantabria acogerá desde las 9.30 horas hasta las 12.00 uno de los seis seminarios organizados por la Oficina del Parlamento Europeo en España con el propósito de acercar el trabajo y el funcionamiento de esta cámara a los ciudadanos. En el encuentro 'Europa en mi ciudad', los eurodiputados Francesc Gambús (PPE), José Blanco (S&D) y Paloma López Bermejo (GUE) abordarán las últimas propuestas legislativas en pos de un sistema de transporte eficiente, flexible y ajustado a los nuevos patrones de movilidad que encara el nuevo milenio. Además de profundizar en estas medidas, el coloquio pondrá en marcha un encuentro con jóvenes para conocer sus puntos de vista sobre la Unión Europea e intercambiar impresiones con diferentes representantes del Parlamento.

El debate no podría plantear un tema más actual. La globalización y la evolución de los estilos de vida en las sociedades occidentales han provocado un auge sin precedentes del sector transportes. Las necesidades de movilidad están a la orden del día y revelan el mayor número de viajes por persona y con destinos de mayor distancia en la historia. Las cifras revelan la trascendencia de una actividad que desde hace décadas ya es un agente fundamental para el crecimiento de la economía mundial. En el otro lado de la balanza, sin embargo, crece de igual manera su impacto sobre el medio ambiente.

Tras un balance cada vez más recurrente en las instituciones europeas, los nuevos modelos de negocio y la economía colaborativa irrumpen en las principales ciudades del continente. Este es precisamente el modelo que persigue la Política Ambiental en materia de movilidad del Parlamento Europeo. Las medidas que propone este órgano y que los ponentes debatirán en profundidad este jueves albergan desde nuevos estándares de emisión de CO2; los vehículos limpios; el desarrollo de un plan de actuación y soluciones de inversiones para el despliegue transeuropeo de la infraestructura de combustibles alternativos; la revisión de la Directiva del transporte combinado; una directiva sobre servicios de viajeros en Autobús y la directiva de la fabricación de las baterías.

Asignaturas pendientes

En España, la emisión de gas invernadero por parte del transporte es una de sus asignaturas pendientes. En los últimos años, la generación eléctrica y la industria han reducido su contaminación en mas de un 30%, pero en el sector de movilidad solo se ha limitado su impacto en un 8%. De ahí que las políticas actuales de reducción de emisiones no apunten a garantizar el cumplimiento de los objetivos para 2030 ni 2050. En cualquier caso, esta batería de medidas ilustra solo una parte de los retos a los que se enfrenta el club de los 28 en esta materia. No en vano la UE también encara otro de los debates más recurrentes y capitales de los últimos años: disminuir su dependencia energética. España no está al margen de esta discusión: alcanza el 73% en esta materia

La iniciativa 'Europa en mi ciudad' inició su andadura en España el pasado 14 de septiembre en Sevilla, donde se abordaron temas relacionados con la conciliación y la lucha contra la violencia de género. Pero la capital andaluza no es la única que acompañará a Santander en su bienvenida al Parlamento Europeo: Zamora, Zaragoza, Santa Cruz de Tenerife y Valencia se suman a las ciudades donde se abordarán otros asuntos de de actualidad como la despoblación, la política europea de seguridad y la defensa, el turismo, el empleo y el transporte.