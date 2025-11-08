El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El solar, ya vallado, para el inicio de las obras del edificio, con el mural en la fachada lateral. Roberto Ruiz

Peña Herbosa volverá a perder su mural por la construcción de un edificio

Como ya ocurriera con 'Piensa con el corazón', de 'Boa Mistura', el inmueble tapará la pintura que recrea la hazaña de Bonifaz

Álvaro Machín

Álvaro Machín

Santander

Sábado, 8 de noviembre 2025, 07:37

'Érase un mural que desapareció porque construyeron un edificio. Y, si te ha gustado este cuento, te lo puedo contar otra vez'. La historia, ... más allá de la licencia narrativa, se puede resumir así. Una obra de arte en una fachada lateral que quedó tapada en su momento porque levantaron un inmueble en un solar vacío y otra –que pintaron en esa nueva edificación– que tiene los días contados por el mismo motivo. Es en Peña Herbosa. Pegado a la sede del Gobierno de Cantabria. En el entorno de Puertochico. Seguro que vieron el que había hace años, con un llamativo mensaje que decía 'piensa con el corazón'. Y también seguro que se han fijado en los detalles del que está ahora: el de las cadenas rotas en Sevilla. Pues bien, las obras para ocupar el solar del número 27 con un edificio de seis viviendas de lujo ya están en marcha. Eso pondrá fin a la vida del mural. Si quieren recordarlo, están a tiempo de pasarse a sacarle una foto.

