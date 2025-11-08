Peña Herbosa volverá a perder su mural por la construcción de un edificio

'Érase un mural que desapareció porque construyeron un edificio. Y, si te ha gustado este cuento, te lo puedo contar otra vez'. La historia, ... más allá de la licencia narrativa, se puede resumir así. Una obra de arte en una fachada lateral que quedó tapada en su momento porque levantaron un inmueble en un solar vacío y otra –que pintaron en esa nueva edificación– que tiene los días contados por el mismo motivo. Es en Peña Herbosa. Pegado a la sede del Gobierno de Cantabria. En el entorno de Puertochico. Seguro que vieron el que había hace años, con un llamativo mensaje que decía 'piensa con el corazón'. Y también seguro que se han fijado en los detalles del que está ahora: el de las cadenas rotas en Sevilla. Pues bien, las obras para ocupar el solar del número 27 con un edificio de seis viviendas de lujo ya están en marcha. Eso pondrá fin a la vida del mural. Si quieren recordarlo, están a tiempo de pasarse a sacarle una foto.

No hace tanto (en septiembre), al presidente de Andalucía, Juanma Moreno, le llamó la atención el dibujo en una visita a Peña Herbosa. En la puerta de la sede del Gobierno, Buruaga le explicó la historia. La gesta del almirante Bonifaz con los barcos cántabros rompiendo las cadenas que impedían la entrada a Sevilla por el Guadalquivir. Un episodio histórico tan destacado que aparece, entre otros, en los escudos de Santander y de Cantabria. El mural es llamativo. Ocupa 408 metros cuadrados, lo pagó un particular y fue obra del burgalés Josu Espiga Izarra. Recoge ese episodio y alguna cosa más, como las referencias a Emeterio y Celedonio, Santos Mártires, patrones de Santander.

Se ve –desde hace algo más de siete años– porque hay un solar vacío. Pero la empresa Copsesa ya trabaja para rellenar el hueco y construir un moderno y lujoso edificio que comercializará Élite, la línea exclusiva de la inmobiliaria San Fernando. Una obra que acabará –todo hay que decirlo– con la rareza de ese espacio vacío en uno de los lugares más emblemáticos de la capital. Los pisos tendrán entre una y tres habitaciones y los precios partirán desde los 425.000 euros.

Pero es que hace años no era uno, sino dos los huecos vacíos. No había nada en los solares de los números 25 y 27. Y en el lateral de la última construcción en pie había otro mural. Desde el año 2013. Se pintó dentro de la iniciativa cultural Desvelarte (era la quinta edición de un proyecto que ha dejado huella en muchos puntos de Santander) y fue obra del colectivo madrileño 'Boa Mistura' (que acaban de decorar con la palabra 'Alma' en letras enormes y coloridas unos silos del Puerto de Santander). En blanco y negro, un corazón enorme cuajado de detalles y con el mensaje 'Piensa con el corazón' (la obra, en realidad, se llamaba 'Cinco cabezas, diez manos, un solo corazón'). «Desde lejos, uno puede ver esta obra como un gran icono, un enorme corazón, y desde cerca detenerse en elementos decorativos y detalles concretos», explicaron los artistas durante el proceso creativo.

La firma Lisorta Consultores adquirió ese solar vacío a la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria), popularmente conocido como el banco malo. Levantó un edificio denominado Puertochico, con once viviendas que, obviamente, supuso el adiós de la obra de los madrileños. Al acabarlo, en todo caso, en la fachada lateral de la misma mano pintaron el mural actual. El de las cadenas. Tenía historia. Antonio Jiménez Orta, de Lisorta, residía en Cantabria desde hace años y la mitad de sus hijos eran santanderinos y la otra mitad, sevillanos. «Somos cántabros y andaluces, nos une Sevilla y Santander». La hazaña de Bonifaz les pareció un buen homenaje.