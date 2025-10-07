El plan ferroviario destinará un espacio para las piezas del Museo del Ferrocarril

El futuro del Museo del Ferrocarril era una de las grandes incógnitas de la integración ferroviaria, ya que las instalaciones –gestionadas por una asociación– están ... situadas entre las vías de Renfe y FEVE y tendrán que eliminarse cuando arranquen las obras, ya que una de las primeras intervenciones consiste en 'mover' las vías de Renfe hacia las de FEVE de forma temporal. Desde que se firmó el convenio del plan ferroviario en 2018, la Asociación Cántabra de Amigos del Ferrocarril (ACAF) ha movido cielo y tierra para tratar de salvar el material, que va desde locomotras históricas hasta pequeñas herramientas que los trabajadores utilizaban en épocas pasadas.

Ya el año pasado Adif les dejó caer la posibilidad de destinar una vía sin uso a la colocación de locomotoras y vagones del museo y ahora esa opción es una realidad. Como apunta el presidente de ACAF, Cristian Suárez, el convenio firmado entre Adif, el Gobierno regional y el Ayuntamiento de Santander contempla destinar un espacio a las piezas del museo. La propuesta, en principio, contempla que estén en una vía anexa a las demás y preparada para albergar a estos vehículos históricos, que a la vez estarían dentro de vitrinas para evitar que las inclemencias del tiempo las deterioren. Una vez las vías de Renfe y FEVE se concentren en la zona más próxima al Parque del Agua, se habilitará otra vía al lado para abarcar estas piezas, que también podrán verse desde el aparcamiento que se habilitará junto a la estación.

La preocupación que asola ahora a ACAF –que están muy agradecidos, sobre todo a Adif, por su implicación para preservar elmuseo– es dónde se almacenará el material mientras duren las obras. «Pueden prolongarse cuatro, cinco o diez años y hace falta una ubicación provisional mientras tanto. Sabemos que Adif se está moviendo por encontrarla y pedimos colaboración al Gobierno y al Ayuntamiento para dar con un lugar de almacenaje que tenga unas condiciones de seguridad buenas, donda las piezas no se puedan vandalizar ni robar», apunta Suárez. Explica que mucho material ha sido cedido por empresas públicas como Sodercan «y nos hacemos responsables, lógicamente, de lo que pase mientras esté en nuestras manos. Si el material va a la intemperie mientras duren las obras, tendríamos que replantarnos las cosas porque, para cuando se expongan, podría ser chatarra», añade.

Aunque ACAF gestiona el museo y se encarga a día de hoy de mantenerlo y de las aperturas al público –martes y viernes de 19.00 a 21.00 horas–, su intención es que el museo pase a depender de una institución pública que pueda «abrirlo más horas y en mejores condiciones». Su intención es que o el Gobierno cántabro o el Ayuntamiento asuman esta gestión y lo incluyan dentro de sus redes culturales.

Con el tiempo en contra

La licitación de las vías y la estación provisional salieron a licitación por 41,5 millones a finales de septiembre, por lo que será la primera intervención en arrancar. Como explica Suárez, eso significa que no tardarán en echarlos del edificio que ocupan actualmente, ya que está entre las dos playas de vías (las de Renfe y las de FEVE) que se unificarán, en una primera fase provisional, en la zona donde hoy está FEVE y, más adelante –ya de forma definitiva– donde hoy están lasvías de Renfe. Por eso, considera que el tiempo apremia para encontrar ese almacenaje provisional que permita guardar la colección –con varias piezas protegidas– en un lugar seguro tanto del mal tiempo como del vandalismo.