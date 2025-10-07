El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Piezas históricas junto a un vagón antiguo dentro del Museo del Ferrocarril. Juanjo Santamaría

El plan ferroviario destinará un espacio para las piezas del Museo del Ferrocarril

La asociación que gestiona las instalaciones agradece la decisión aunque pide medidas para conservar el material durante la obra

Ángela Casado

Ángela Casado

Santander

Martes, 7 de octubre 2025, 07:13

Comenta

El futuro del Museo del Ferrocarril era una de las grandes incógnitas de la integración ferroviaria, ya que las instalaciones –gestionadas por una asociación– están ... situadas entre las vías de Renfe y FEVE y tendrán que eliminarse cuando arranquen las obras, ya que una de las primeras intervenciones consiste en 'mover' las vías de Renfe hacia las de FEVE de forma temporal. Desde que se firmó el convenio del plan ferroviario en 2018, la Asociación Cántabra de Amigos del Ferrocarril (ACAF) ha movido cielo y tierra para tratar de salvar el material, que va desde locomotras históricas hasta pequeñas herramientas que los trabajadores utilizaban en épocas pasadas.

