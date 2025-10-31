El Pleno dice 'no' a conservar el «mamotreto» de La Horadada La moción del PRC para paralizar el derribo del edificio y darle una segunda vida no recibió ningún apoyo

Ángela Casado Santander Viernes, 31 de octubre 2025, 07:16

A La Horadada le llamaron ayer en el Pleno de todo menos bonita. Calificativos como «mamotreto» o «esqueleto» fueron algunos de los más repetidos para ... referirse a este inmueble localizado en la playa de Los Peligros, pendiente de derribo, y que el PRC trató de salvar mediante una moción que pretendía darle una segunda vida. Pero nadie apoyó su propuesta, que se zanjó con tres votos a favor (los suyos), 20 en contra (PP y PSOE) y cuatro abstenciones (Vox e IU). Lo que pedía Felipe Piña era paralizar el derribo y rehabilitarlo para acoger en su interior actividades hosteleras y náutico-pesqueras. De hecho, también presentó una recreación del edificio rehabilitado.

Quien tuvo una posición más neutra fue Keruin Martínez (IU), quien valoraba estudiar darle algún uso al tratarse de un edificio protegido, aunque no le convencía destinarlo a hostelería. Desde Vox, Emilio del Valle se quedó a gusto al describir el inmueble como «un mamotreto en ruinas, un esqueleto que no tiene ningún valor ni patrimonial, ni histórico, ni artístico, ni arquitectónico. Otra cosa es que usted tenga añoranza porque tomaba allí refrescos de pequeño». Daniel Fernández (PSOE) también lo llamó «mamotreto» y añadió que «no cumple la Ley de Costas, tiene orden de demolición desde 2011, supera ampliamente los límites de ocupación, y todo eso nos lo envuelven en una pátina de romanticismo sobre la historia del surf». Por su parte, Margarita Rojo (PP) consideró que «su deterioro está al máximo» y recordó que el acuerdo con el Ministerio para construir el segundo espigón contempla el derribo de La Horadada.

