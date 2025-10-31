El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Edificio de La Horadada, en la playa de Los Peligros. Daniel Pedriza

El Pleno dice 'no' a conservar el «mamotreto» de La Horadada

La moción del PRC para paralizar el derribo del edificio y darle una segunda vida no recibió ningún apoyo

Ángela Casado

Ángela Casado

Santander

Viernes, 31 de octubre 2025, 07:16

Comenta

A La Horadada le llamaron ayer en el Pleno de todo menos bonita. Calificativos como «mamotreto» o «esqueleto» fueron algunos de los más repetidos para ... referirse a este inmueble localizado en la playa de Los Peligros, pendiente de derribo, y que el PRC trató de salvar mediante una moción que pretendía darle una segunda vida. Pero nadie apoyó su propuesta, que se zanjó con tres votos a favor (los suyos), 20 en contra (PP y PSOE) y cuatro abstenciones (Vox e IU). Lo que pedía Felipe Piña era paralizar el derribo y rehabilitarlo para acoger en su interior actividades hosteleras y náutico-pesqueras. De hecho, también presentó una recreación del edificio rehabilitado.

