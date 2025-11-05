La poda anual de Santander comienza en el Paseo de Menéndez Pelayo

El Ayuntamiento de Santander pone en marcha la campaña anual de poda del arbolado urbano 2025-2026, que se desarrollará durante los próximos meses aprovechando ... el periodo de parada vegetativa de los árboles, el momento «más adecuado» para realizar estas tareas de mantenimiento sin comprometer la salud de los ejemplares. Las intervenciones arrancaron la semana pasada en el Paseo de Menéndez Pelayo -acabarán este viernes- y los trabajos continuarán posteriormente en las calles Diego Madrazo y Arsenio Odriozola.

Así lo explica la concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, quien apunta que este periodo de parada vegetativa «es ideal para realizar podas ya que supone un menor estrés para el árbol, que al estar en reposo soporta mejor las intervenciones de mantenimiento». Además, durante esta época las heridas de poda se cierran de forma «más efectiva, permitiendo una mejor cicatrización que protege al árbol de posibles infecciones». Los trabajos realizados ahora preparan a los ejemplares para la primavera, cuando podrán brotar con mayor vigor en la siguiente temporada. La ausencia de hojas también proporciona mayor visibilidad, lo que permite evaluar mejor la estructura del árbol y realizar una poda más precisa y segura. Tal y como detalla la concejala, durante esta campaña se realizarán diferentes tipos de poda según las necesidades específicas de cada zona.

La poda del Paseo Menéndez Pelayo se está llevando a cabo en dos fases: del 27 al 31 de octubre desde la rotonda de Miranda al Parque de Menéndez Pelayo, y desde el 3 al 7 de noviembre desde el Parque de Menéndez Pelayo hasta el final de la calle. Para realizarlo se están utilizando dos elevadoras autopropulsadas y cuatro podadores en altura (dos por cesta), otras cuatro personas en tierra que recojan todos los restos vegetales (dos por elevadora) y dos señalistas (una al principio de la calle y otro al final de la misma), que se encargarán de dejar pasar únicamente a residentes y transporte público (autobús, taxis...) e informarán de rutas alternativas a quien lo precise por no poder cruzar por esa calle. La poda que se está realizando es un aclareo (eliminación de las ramas superiores más vigorosas) para reducir peso y volumen de la copa, así como poda de gálibo y saneo (eliminación de ramas secas o en regresión).

Próximas calles donde se podará

Cuando terminen en Menéndez Pelayo, los trabajos continuarán en Diego Madrazo y Arsenio Odriozola. Durante los meses de invierno se intensificarán las labores de saneamiento y mantenimiento preventivo en zonas emblemáticas como el Palacio de la Magdalena, Calvo Sotelo, Paseo Canalejas y Avenida Reina Victoria y en enero se realizará específicamente la poda de contención de los tamarix del Paseo Marítimo, Castelar y las avenidas Magdalena y Castañeda.

Además, se realizará una intensa campaña de poda de gálibo y fachada que se extenderá por más de treinta calles de la ciudad, garantizando las distancias de seguridad con edificios y vías públicas. También se realizará poda de formación en árboles jóvenes situados en calles como Peñaherbosa, Isabel II, Lope de Vega y José Rioja.

Rojo recuerda a los ciudadanos que durante la realización de estos trabajos se utilizará maquinaria especializada como motosierras, plataformas elevadoras y escaleras, por lo que puede ser necesario cortar temporalmente el tráfico en algunas vías para garantizar la seguridad. Durante todo el proceso se extremarán las medidas de seguridad tanto para peatones como para vehículos, y los trabajos se realizarán en horario diurno para minimizar las molestias a los vecinos.