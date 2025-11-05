El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Labores de poda en el Paseo de Menéndez Pelayo de Santander. Roberto Ruiz

La poda anual de Santander comienza en el Paseo de Menéndez Pelayo

Las intervenciones en esta calle terminarán esta semana y los trabajos se trasladarán posteriormente a Diego Madrazo y Arsenio Odriozola

Ángela Casado

Ángela Casado

Santander

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:24

El Ayuntamiento de Santander pone en marcha la campaña anual de poda del arbolado urbano 2025-2026, que se desarrollará durante los próximos meses aprovechando ... el periodo de parada vegetativa de los árboles, el momento «más adecuado» para realizar estas tareas de mantenimiento sin comprometer la salud de los ejemplares. Las intervenciones arrancaron la semana pasada en el Paseo de Menéndez Pelayo -acabarán este viernes- y los trabajos continuarán posteriormente en las calles Diego Madrazo y Arsenio Odriozola.

