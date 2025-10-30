El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Una de las votaciones del Pleno.

El PP rechaza crear una mesa de trabajo para analizar el proyecto de reforma de los Campos de Sport

La propuesta conjunta de todos los grupos de oposición a instancias del regionalista Vicente Nieto, descartada en un tenso debate en el que el equipo de gobierno presentó una enmienda transaccional

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Jueves, 30 de octubre 2025, 14:23

Comenta

El Ayuntamiento de Santander ha rechazado con los 14 votos del Grupo Popular crear una mesa de trabajo para analizar el proyecto del Racing para ... remodelar los Campos de Sport y su entorno, creando nuevas zonas de servicios y ocupando nuevo espacial para la ampliación del estadio hasta los 27.000 espectadores. Respondía así a la propuesta conjunta de los cuatro grupos de oposición en un encendido debate que se alargó por una propuesta de última hora.

