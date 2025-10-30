El PP rechaza crear una mesa de trabajo para analizar el proyecto de reforma de los Campos de Sport

El Ayuntamiento de Santander ha rechazado con los 14 votos del Grupo Popular crear una mesa de trabajo para analizar el proyecto del Racing para ... remodelar los Campos de Sport y su entorno, creando nuevas zonas de servicios y ocupando nuevo espacial para la ampliación del estadio hasta los 27.000 espectadores. Respondía así a la propuesta conjunta de los cuatro grupos de oposición en un encendido debate que se alargó por una propuesta de última hora.

Ante la petición de todos los grupos de oposición, el equipo de gobierno presentó una enmienda transaccional –propuesta de modificación de una moción que quienes la presentan pueden aceptar o no–, defendida por Agustín Navarro en la que insistía en que el único documento recibido fue el enviado la semana pasada al registro y descartando la creación de la citada mesa de trabajo. mantenía así su postura de negar que la alcaldesa, Gema Igual, hubiera recibido cualquier documento anteriormente, como ha insistido en múltiples ocasiones el Racing, y su negativa a crear un órgano propio que estudie la propuesta.

De hecho, en su enmienda transaccional, rechazada frontalmente por los cuatro grupos de oposición, tachaba la palabra 'proyecto' para sustituirla por 'documento' y proponía como alternativa la Comisión de Desarrollo Sostenible, presidida por el propio PP, y el Pleno, un órgano que, segun enfatizó la oposición, es completamente compatible con la creación de una mesas de trabajo, citando otros proyectos singulares como el más reciente de Faro Santander.

En la presentación de la moción conjunta Vicente Nieto, promotor del texto, destacó la necesidad de estudiar un proyecto que, « encargado y financiado por el Racing, permitiría subsanar las múltiples deficiencias provocadas por la falta de mantenimiento», y recordó que solo se han llevado a cabo las mejoras más urgentes.

Reclamaba además «compartir con los grupos el anteproyecto garantizando la máxima transparencia», «constituir una mesa de trabajo» con representación del club, equipo de gobierno, los grupos municipales, la Asociación de Peñas Racinguistas y asociaciones vecinales y «efectuar un cronograma» de actuaciones.

La inesperada transaccional popular tras rechazar anteriormente pactar un texto conjunto, se encontró así con un rechazo «por decisión unánime», como adelantó Nieto en su turno de respuesta. La consideraba «prácticamente un calco de la nuestra», pero eliminando la principal propuesta, la mesa de trabajo, e imponiendo la versión de la alcaldesa de que no tenía conocimiento del proyecto.

En ese sentido, el protavoz socialista, Daniel Fernández, lamentaba tener que «votar algo tan de sentido común que resulta hasta vergonzoso que tengamos que debatirlo: crear una mesa de trabajo para hablar». «Suscribimos esta moción y vamos a votar que sí a una mesa, al Racing y a que los proyectos públicos no se escondan», resumía.

El portavoz de Izquierda Unida, Keruin Martínez, muy crítico con los dirigentes del club por no haber presentado a los demás grupos la documentación que sí facilitó a Igual –«Así no se hacen las cosas», decía con contundencia–, añadía no entender «la posición del equipo de gobierno, que no tiene que decir ni que sí ni que no. Parece interesante, es ambiciosa y entendemos que, como se ha hecho otras tantas veces se puede considerar, porque considerar no es comprometer». «La propuesta de la mesa –añadía– nos parece lo más razonable y, visto el lío que han montado y que siguen montando con esta transaccional, imprescindible. Tuvieron ocasión de sumarse a la moción o de negociar esta transaccional, pero ustedes no quieren eso, quieren enredarlo todo».

«El papelón que le ha tocado al concejal del Partido Popular es francamente difícil de defender», explicaba Nieto en el último turno, una reflexión que recogió Fernández para afear a Igual que no fuera ella quien acudiera al debate e hiciera un «monólogo sin réplica» haciendo uso de su último turno de palabra.

«No damos por buena ninguna propuesta. Solo hablamos de analizar un anteproyecto. Lo que no se puede hacer es rechazarlo sin ni siquiera conocerlo. No decimos que se entregue un cheque en blanco», explicaba por su parte Laura Velasco, de Vox. Lamentaba además que el equipo de gobierno en pleno diera «plantón al club el día de la presentación y tampoco haya querido sumarse a esta moción conjunta. Hoy ha dado un nuevo capítulo de este show y en lugar de negociar campos aparece con un único texto para decir: 'O mi idea o ninguna'».

En la defensa de la transaccional, Navarro, que intervenía en su condición de concejal de Fomento, defendió que «ante las informaciones vertidas en todos los medios de comunicación por el Racing» y ante la «saturación informativa», la Casona no ha emitido ninguna opinión, y que necesita conocer la propuesta completa.

Sostuvo que el encuentro de los propietarios del Racing con la alcaldesa en 2024 «fue tan discreto que se tomó como una declaración de intenciones para presentar propuesta concreta que nunca llegó», y que no ha sido hasta el día 25 de este mes de octubre cuando «se presenta lo que dice ser un anteproyecto», que en la transaccional catalogada sin embargo como «documento».

Para fundamentar su postura recordaba que «se ha seguido tratando en la comisión de seguimiento las mejoras en el estadio» y puso en duda, que, aun en el caso de que sea una gran oportunidad para Santander, se haya analizado si es el momento adecuado por circunstancias económicas y de otro tipo. Acusó al club del estado actual del estadio por su falta de mantenimiento durante décadas –de anteriores directivas, como de hecho ha reconocido el propio Racing– y resumió la situación con una frase: «Estamos analizando la documentación aportada por el club en el registro del 25 de octubre. Les adelanto que no es un anteproyecto, y quizá por eso se llama plan director».