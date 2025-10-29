El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Una mujer contempla el edificio vandalizado de La Horadada que se quiere derruir

Una mujer contempla el edificio vandalizado de La Horadada que se quiere derruir Javier Cotera

El PRC presenta su proyecto para salvar La Horadada de la piqueta

El portavoz regionalista en el Ayuntamiento de Santander, Felipe Piña, apuesta por salvar el edificio y propone su transformación en un centro de ocio y deporte vinculado a las actividades náuticas

Elena Tresgallo

Elena Tresgallo

Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:16

Comenta

El portavoz municipal del PRC en el Ayuntamiento de Santander, Felipe Piña, ha sorprendido este miércoles con la presentación del proyecto que su partido ha ... encargado para dar un futuro al edificio de La Horadada en El Sardinero. Los regionalistas van a presentar una moción al pleno de este jueves en el que defenderán su propuesta para evitar la demolición de este emblemático inmueble costero que, según recuerda Piña, está catalogado dentro del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico-Artístico de El Sardinero.

