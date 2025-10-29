El PRC presenta su proyecto para salvar La Horadada de la piqueta

El portavoz municipal del PRC en el Ayuntamiento de Santander, Felipe Piña, ha sorprendido este miércoles con la presentación del proyecto que su partido ha ... encargado para dar un futuro al edificio de La Horadada en El Sardinero. Los regionalistas van a presentar una moción al pleno de este jueves en el que defenderán su propuesta para evitar la demolición de este emblemático inmueble costero que, según recuerda Piña, está catalogado dentro del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico-Artístico de El Sardinero.

El proyecto encargado por los regionalistas a una empresa contempla la rehabilitación integral del inmueble, sin perder su esencia marítima. Un edificio que, bajo gestión privada o concesión, albergue instalaciones relacionadas con los deportes náuticos, ya que cuenta con su propio pantalán. Así, se prevé una zona destinada a almacenes, un gimnasio para hacer deporte mirando al mar y zona hostelera. El regionalista ha presentado su propuesta #Salvemos La Horadada en las redes sociales, con un video que simula el futuro uso que le quieren dar.

«Es el último cartucho que tenemos para que no se produzca el derribo», explica Piña, quién explica que la demolición de La Horadada sería «tremendo» para la ciudad y El Sardinero «porque hay mucha carencia de espacios para los deportistas, fuera aparte que está protegido», subraya.

El portavoz regionalista recuerda que la alcaldesa popular de Santander, Gema Igual, abogaba por defender el edificio en el año 2022 y «propuso que se salvara», por lo que no entiende que ahora prescinda junto al Estado de este espacio que cuenta con «un nivel de protección dos», que ahora se va a descatalogar para cederlo al Estado.

Infografía del PRC Estado actual

A finales del pasado mes de septiembre la alcaldesa, Gema Igual, acudía a Madrid para firmar la cesión del edificio al Ministerio -y que este lo derribe- y acelerar los trabajos del segundo espigón.

Pero los regionalista se resisten a que La Horadada desaparezca y apuestan por lo contrario que dicen que hace Igual: «Conservar la identidad de El Sardinero ». Al respecto Piña incide en que el ejemplo «lo tenemos en frente», dice, en referencia al edificio del Centro del Surf de Somo, que cuenta con instalaciones deportivas, pero también una zona de ocio a pie de playa. «Esto -por el derribo- sería impensable en otra comunidad autónoma de costa», valora.

«Defendemos un espacio para los vecinos, familias y deportistas vinculados a actividades náuticas, un sitio que además tiene pantalán propio. No hay que dejar morir la historia de Santander», zanja Piña en declaraciones a El Diario Montañés.