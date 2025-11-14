El presidente del Casino garantiza que la inyección de dinero público es «puntual»

El Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Santander inyectarán un millón de euros al Casino de El Sardinero para erradicar sus deudas. Pero, ... como garantiza el presidente del consejo de Gran Casino de El Sardinero, Enrique Pando, se trata de una acción «puntual» que no tendrá que repetirse. Según explica, este dinero servirá para pagar unas deudas que se empezaron a acumular desde finales de los años 90 (y aumentaron durante la pandemia) y aglutinan diferentes conceptos, como pérdidas económicas del negocio o multas. Las Administraciones lo tienen que pagar porque los pliegos anteriores –los nuevos se aprobaron a finales de 2023– contemplaban que las empresas externas tuvieran una ganancia mínima garantizada y era la sociedad pública Gran Casino de El Sardinero –Gobierno y Ayuntamiento– la que asumía las pérdidas en caso de que vinieran mal dadas. Pero esta situación ha cambiado con el nuevo contrato. Con los nuevos pliegos, el Casino ha dividido los servicios de juego y hostelería (cada servicio con su canon) y externalizado, por lo que las empresas que explotan cada servicio «son quienes se quedan con los beneficios, si los hay, y quienes asumen las pérdidas», explica Pando. En el caso del juego, continúa Comar, que entró en 1998.

El canon anual del servicio de juego es de 130.000 euros –se adjudicó a finales de 2024– y el de hostelería salió por 150.000 euros, aunque quedó desierto en un primer momento y se adjudicó posteriormente este verano a la baja. En total, los dos cánones suman unos 200.000 euros. «Tuvimos que negociar la parte de hostelería porque la empresa que se presentó lo hizo con una oferta a la baja. Finalmente hicimos números hasta llegar a un acuerdo que nos permitía hacer frente a los gastos del Casino», apunta Pando. Como explica, esta cantidad anual que le aportan ambas empresas, la utilizan para pagar los gastos del edificio, ya sean impuestos, mantenimiento, y el sueldo de tres empleados que no han sido subrogados por las empresas porque hacen labores ajenas al juego y a la hostelería (son personal de seguridad, administración y mantenimiento). Así, con el dinero de los cánones pueden hacer frente a los gastos cotidianos del edificio. «Si le pasase algo más grave al edificio, que tiene más de cien años, no se podría. Pero con esa cantidad sí da para afrontar los gastos del día a día», asegura, ya que ahora la sociedad no tiene ninguna responsabilidad sobre el dinero que genere ni el juego ni la hostelería.

«Ahora, las concesionarias se quedan con los beneficios, si los hay, y asumen las pérdidas»

«Nos dará estabilidad hasta el fin de los contratos y no vamos a pedir más a las Administraciones» Enrique Pando Presidente del Casino

Cuando Pando y el resto del consejo fueron elegidos, hace algo más de un año, ya estaban en marcha los nuevos pliegos, pero seguían pendientes de resolver las deudas que se habían generado antes de que asumieran el cargo. «Damos las gracias por la preocupación del Gobierno y del Ayuntamiento por salvar el Casino, que es un bien de la ciudad y la situación se tenía que resolver para dar estabilidad». Está convencido de que esta inyección de un millón de euros «nos dará estabilidad hasta el final de los contratos de juego y hostelería –que se prolongarán hasta 2032– y no vamos a tener que pedir más a las Administraciones».

Juicio pendiente

Un punto de los pliegos actuales que despierta polémica es la de la subrogación de personal. La empresa que gestiona el juego, Comar, tenía que absorber a todos los trabajadores vinculados al juego, pero a principios de este año, poco después de ganar la licitación, despidió a tres. El despido fue, según la empresa, porque el negocio tenía pérdidas. «Si las tenían, ¿por qué se ha vuelto a presentar?», se cuestionaron entonces. Ahora, están pendientes de juicio para que sus despidos se declaren nulos y los vuelvan a contratar en el Casino.