El Casino de El Sardinero, en la Plaza de Italia, separa y externaliza los servicios de juego y hostelería. Alberto Aja

El presidente del Casino garantiza que la inyección de dinero público es «puntual»

Enrique Pando explica que los nuevos pliegos están pensados para que las Administraciones no tengan que asumir deudas si el juego o la hostelería dan pérdidas

Ángela Casado

Ángela Casado

Santander

Viernes, 14 de noviembre 2025, 07:14

Comenta

El Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Santander inyectarán un millón de euros al Casino de El Sardinero para erradicar sus deudas. Pero, ... como garantiza el presidente del consejo de Gran Casino de El Sardinero, Enrique Pando, se trata de una acción «puntual» que no tendrá que repetirse. Según explica, este dinero servirá para pagar unas deudas que se empezaron a acumular desde finales de los años 90 (y aumentaron durante la pandemia) y aglutinan diferentes conceptos, como pérdidas económicas del negocio o multas. Las Administraciones lo tienen que pagar porque los pliegos anteriores –los nuevos se aprobaron a finales de 2023– contemplaban que las empresas externas tuvieran una ganancia mínima garantizada y era la sociedad pública Gran Casino de El Sardinero –Gobierno y Ayuntamiento– la que asumía las pérdidas en caso de que vinieran mal dadas. Pero esta situación ha cambiado con el nuevo contrato. Con los nuevos pliegos, el Casino ha dividido los servicios de juego y hostelería (cada servicio con su canon) y externalizado, por lo que las empresas que explotan cada servicio «son quienes se quedan con los beneficios, si los hay, y quienes asumen las pérdidas», explica Pando. En el caso del juego, continúa Comar, que entró en 1998.

