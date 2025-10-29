El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos embarcaciones pesqueras pasan bajo el puente levadizo de Raos. Roberto Ruiz

El puente levadizo de Raos funciona «a demanda» hasta final de año

La Autoridad Portuaria de Santander estudia el comportamiento de los sensores que se han instalado para controlar la infraestructura. En la actualidad se efectúan «un máximo de diez aperturas diarias»

Candela Gordovil

Candela Gordovil

Santander

Miércoles, 29 de octubre 2025, 07:15

Comenta

Desde el sector pesquero recibieron con alegría la noticia de que en octubre, «por fin», se abriría de nuevo el puente levadizo de Raos, que ... permite el paso de los barcos entre la lonja y el mar. La alegría se explicaba porque habían pasado ya ocho meses desde que se averió una de las hojas de la infraestructura y desde entonces trabajaban con dificultades ya que no podían entrar y salir cuando lo necesitaban ni tampoco descargar en la lonja. Finalmente fue el pasado 13 de octubre cuando, tras unas semanas realizando pruebas, la Autoridad Portuaria de Santander (APS), administración encargada de llevar a cabo la reparación, abrió de nuevo el puente. Aunque la normalidad aún no se ha recuperado del todo. «Podríamos decir que estamos en una normalidad a medias», comenta Agustín Trueba, secretario de la Cofradía de Pescadores, que ya hace un par de semanas reconoció a El Diario Montañés que estaban «deseando volver a la normalidad».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Fenómeno, una playa con las horas contadas
  2. 2

    Los aviones de Iberia vuelven a despegar en el aeropuerto rumbo a Madrid
  3. 3

    Los profesores no desisten: Â«Hay que pasar a la ofensivaÂ»
  4. 4 El Gobierno de Cantabria informa desfavorablemente sobre el Parque Eólico Briesa
  5. 5

    Los daños colaterales por el cierre del Ferial
  6. 6

    Ganadería prolonga un mes el cierre del Mercado Nacional de Torrelavega y suspende todas las ferias hasta fin de año
  7. 7

    Ultimátum del PRC al Gobierno: si no cumple seis exigencias en un mes, no hay Presupuesto
  8. 8 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  9. 9

    «El último día, muchos socios me llamaron para decirme que tenía que presentarme»
  10. 10 Josep Martínez, portero español del Inter, atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El puente levadizo de Raos funciona «a demanda» hasta final de año

El puente levadizo de Raos funciona «a demanda» hasta final de año