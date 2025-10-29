El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El presidente del Puerto, César Díaz, y la alcaldesa de Santander, Gema Igual, durante una visita al Faro de Cabo Mayor. Alberto Aja

El Puerto paraliza las visitas al Faro de Cabo Mayor «por cambio de temporada» y las retomará el 8 de noviembre

El horario de invierno se centrará en los sábados y domingos por la mañana y se prolongará hasta abril, cuando se recuperará el de verano

Ángela Casado

Ángela Casado

Santander

Miércoles, 29 de octubre 2025, 07:15

Las visitas guiadas al Faro de Cabo Mayor arrancaron el 31 de mayo tras una remodelación de las instalaciones. Pero, una vez terminó el ... verano, la actividad se paralizó. El personal que hay allí –porque el espacio acoge otras actividades, como exposiciones de arte– desconocía si iban a retomarse y en la página web no permitía reservar ninguna fecha. Tras consultar al Puerto, desde la institución explican que «ya hace varias semanas que estamos con el cambio de temporada y aprovechamos para hacer unas pequeñas labores de mantenimiento».

