El Puerto paraliza las visitas al Faro de Cabo Mayor «por cambio de temporada» y las retomará el 8 de noviembre

Las visitas guiadas al Faro de Cabo Mayor arrancaron el 31 de mayo tras una remodelación de las instalaciones. Pero, una vez terminó el ... verano, la actividad se paralizó. El personal que hay allí –porque el espacio acoge otras actividades, como exposiciones de arte– desconocía si iban a retomarse y en la página web no permitía reservar ninguna fecha. Tras consultar al Puerto, desde la institución explican que «ya hace varias semanas que estamos con el cambio de temporada y aprovechamos para hacer unas pequeñas labores de mantenimiento».

Así, la paralización de las visitas guiadas se prolongará unas semanas más, concretamente hasta el segundo fin de semana de de noviembre, con el arranque de la temporada de invierno. La frecuencia se concentrará en los fines de semana –arrancarán el 8 de noviembre– y las visitas se producirán únicamente durante las mañanas. Habrá dos cada día; una a las 11.30 horas y la otra a las 13.00. Y así seguirán hasta el 1 de abril, cuando se retomará el horario de verano, que este año ha sido los martes por las mañanas (11.00, 12.00 y 13.00 horas) y de miércoles a domingo a las 11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00 y 19.00 horas.

El recorrido de estas visitas guiadas tiene una duración de 45 minutos, cuesta cinco euros por persona y es necesario hacer una reserva previa. Comienza con una breve introducción histórica a la construcción del faro, que es el más antiguo de Cantabria, así como al plan de alumbrado marítimo español de 1847. A partir de ahí comienza la subida por los escalones de la torre y se realiza una primera parada en el espacio conocido como cámara de descanso, que está dedicado al oficio del farero a través de una exposición que recrea su ambiente de trabajo e incluye documentación histórica, material gráfico, aparejos y objetos de distintas épocas.

El recorrido continuará ascendiendo a la cámara de servicio, antesala de la linterna, que recorre la evolución tecnológica y técnica de los faros siguiendo los sucesivos tipos de combustible, ópticas, sistemas de iluminación y sistemas de rotación. Y, si la meteorología lo permite, la visita se completa con la salida a la terraza antes de descender de nuevo las escaleras. Para poder reservar estas visitas guiadas, el Puerto creó una web específica, farocabomayor.com, donde se pueden adquirir hasta un máximo de cuatro entradas por reserva. Por el momento, en la web no aparece aún la posibilidad de reservar para las visitas que arrancan el 8 de noviembre.

Este faro fue el primero en España en convertirse en un centro de arte y mantener su función de señal de ayuda a la navegación en 2006. Precisamente su centro de arte, que visitaron 32.000 personas el año pasado, cuenta con tres salas expositivas distribuidas entre la base de la torre del faro y sus edificios anexos.

Obras en la subida al Faro

Además de las «pequeñas labores de mantenimiento» en el propio Faro, también se rehabilitará la subida hasta estas instalaciones. La obra se adjudicó a Senor a finales de julio por 316.000 euros y supondrá la reconfiguración del espacio público que el Puerto ha cedido al Ayuntamiento. Habrá una plataforma única (todo al mismo nivel) con un itinerario peatonal continuo de dos metros y medio. Otro de los objetivos de la obra es contribuir al calmado de tráfico, por lo que se reducirá el ancho de los carriles de circulación: la calzada completa tendrá 4,5 metros y será zona 20. Así, se mantendrá el doble sentido de circulación y solo se incorporarán marcas viales para indicar la limitación de velocidad puesto que es un espacio compartido con ciclistas.

Los espacios peatonal y rodado quedarán separados por una franja verde, tras colocar losa césped y la instalación de muretes con asiento de madera. Estas intervenciones permitirán renovar el acceso a uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad, ya que la carretera lleva años en malas condiciones.