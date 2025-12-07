El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Roberto Borrás, hermano de la víctima, posa en el despacho de su abogado de espaldas porque prefiere proteger su imagen. Roberto Ruiz

«No quiero que mi madre muera sin que se haga justicia por el asesinato de mi hermano Javier»

Roberto Borrás descarta que mataran a su hermano en su garaje de Los Castros «por un ajuste de cuentas o para robarle» y urge a la Policía que detenga al principal sospechoso

Abel Verano

Abel Verano

Santander

Domingo, 7 de diciembre 2025, 08:02

Roberto tiene grabada una imagen en su cabeza que le acompañará hasta el fin de su existencia: la de su hermano Javier Borrás (63 años) ... «amordazado», «maniatado» y «torturado» dentro de su coche, en su garaje de Los Castros (Santander), tras ser asesinado el 7 de enero de 2024 por uno, dos o tres individuos –se desconoce cuántos– a los que la Policía Nacional no localiza casi dos años después.

