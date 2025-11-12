El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El Hotel París, en la Avenida de los Hoteles de El Sardinero, se derribará y se reconstruirá con la misma estética. Juanjo Santamaría

La reconstrucción del Hotel París supera otro trámite y solo falta la licencia de obra

El Ayuntamiento de Santander aprueba definitivamente las obras de reconstrucción tras someterlas a información pública y que nadie presentase alegaciones

Ángela Casado

Ángela Casado

Santander

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 07:15

La reconstrucción –derribo mediante– del Hotel París supera un trámite más y ya está más cerca de ser una realidad. Como se publicó ayer en ... el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), el Ayuntamiento ha aprobado definitivamente las obras tras finalizar el periodo de 15 días durante el que se sometió a información pública. Como en esas dos semanas nadie presentó alegaciones, la tramitación ha dado un paso más. Ahora, la propiedad está pendiente de que le concedan la licencia de obras para, definitivamente, poder ponerse manos a la obra. Su intención, como ya hiciera con el Hotel Sardinero –a pocos metros– es derribar el inmueble, muy deteriorado, y volver a construirlo replicando la misma estética. Ante este proyecto se han levantado voces en contra, como las de la asociación en defensa del patrimonio, el Grupo Alceda, y la asociación de vecinos de El Sardinero. Ambos pedían que se conservase la fachada del inmueble aunque, según el anuncio del BOC, ninguna de las dos entidades ha presentado alegaciones para tratar de frenar el avance de este proyecto.

