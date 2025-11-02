El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Fachada de la Bliblioteca de Menéndez Pelayo. En la primavera de 2023, la empresa encargada de las obras de reforma retiró los andamios. Javier Cotera

La rehabilitación de la Biblioteca de Menéndez Pelayo sigue parada desde hace más de dos años

El germen del proyecto, que ha sufrido varias modificaciones, se sitúa en 2018, y los procesos administrativos para reanudar los trabajos están enquistados

Guillermo Balbona

Santander

Domingo, 2 de noviembre 2025, 08:06

En la capital que aspira a convertirse en 'ciudad de la cultura', mientras afrontan sus últimas fases las obras de diversos equipamientos destinados al arte, ... la historia y la cultura, una de las joyas de la corona del patrimonio, la Biblioteca de Menéndez Pelayo, continúa sumida en el olvido. Las obras de reforma integral de este espacio histórico de Santander permanecen paradas desde hace más de dos años. No obstante, las demoras, pasos atrás y paralizaciones temporales han enquistado el proyecto en un bucle. Del tal modo que las obras de la biblioteca personal del intelectual y erudito están almacenadas y el edificio de la ciudad que las albergó se halla vacío tras una larga espera. Prácticamente desde 2018, punto de partida, no solo no se ha logrado que el proyecto tuviera un mínimo de continuidad, sino que tampoco se han cumplido determinados plazos planteados inicialmente. Hay que tener en cuenta que la rehabilitación se remonta a la pasada década, cuando se presentaba en el Ayuntamiento santanderino el borrador con el diseño, las fases y trabajos previstos que se iban a acometer en el centro bibliotecario ubicado entre las calle Rubio y Gravina.

