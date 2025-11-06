La Remonta se desmorona en medio de un largo conflicto entre administraciones

Mientras los edificios de La Remonta echan humo durante días, en los despachos falta chispa desde hace años. Ni un movimiento. La prolongada falta de acuerdo entre administraciones ... –Ayuntamiento de Santander y Ministerio de Defensa– paraliza cualquier actuación y es tan evidente como la falta de mantenimiento en los edificios del recinto. El asunto, de hecho, ha vivido un periodo de letargo solo roto ahora por los últimos incendios. ¿Se ha avanzado algo en estos años respecto a los proyectos anunciados (construcción de viviendas, de alquiler asequible, un gran parque público...)? ¿Y respecto a la cesión de los terrenos? La verdad es que nada. Eso sí, desde el Consistorio aseguran que, ante «el estado de deterioro de los edificios», solicitaron a principios de año que «se tomaran las medidas oportunas». Y que ahora, tras los últimos acontecimientos, «se ha trasladado una nueva comunicación a la Delegación del Gobierno en Cantabria en los mismos términos».

Las últimas noticias son de hace más de año y medio (febrero de 2024) y solo sirvieron para mostrar las posiciones contrapuestas del Gobierno de España y del Ayuntamiento. Para entenderlo hay que irse aún más atrás. En 2021, el Pleno de Santander aprobó desarrollar en La Remonta un gran parque urbano. En ese año, también el Congreso aprobó una propuesta del diputado regionalista José María Mazón para transferir la titularidad de la finca a la ciudad y crear en ella un gran parque.

El problema es que Ministerio y Ayuntamiento nunca cerraron un acuerdo en el cómo. Defensa (que es el propietario) ha insistido en este tiempo en que, por ley, no se puede hacer una cesión de los terrenos sin contrapartida económica. Y en el Consistorio siguen reivindicando la «cesión gratuita». Por el medio, en un año electoral (2023), Pedro Sánchez anunció la construcción de 20.000 nuevas viviendas de alquiler asequible a lo largo del país en terrenos que dejaran libres los militares. Aquí, Pablo Zuloaga, entonces candidato autonómico, 'cantabrizó' el plan y habló de la posibilidad de levantar en la finca de La Remonta 1.500 viviendas. Lo hizo, además, sin contar con el PSOE de Santander, lo que puso en un brete a los representantes municipales del partido, que habían votado a favor de la idea del gran parque público.

Al final, las 1.500 viviendas sociales se quedaron en 257, según el Ministerio de Transportes –cartera de la que dependía el área de Vivienda–. Y eso –y ahí sí llegamos a 2024– también se enfrió porque, según la entonces delegada del Gobierno en Cantabria, Eugenia Gómez de Diego, desde el Ayuntamiento ni reclamaban ni apoyaban el proyecto. «La Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) va a adquirir los terrenos del Ministerio de Defensa para hacer viviendas en los territorios en los que haya apoyo e implicación con el proyecto, y en Santander no lo hay. Ha habido unas elecciones y nadie lo ha reclamado. No está dentro de la agenda reivindicativa del Ayuntamiento», dijo entonces la delegada. «¿Sabéis cuántas viviendas se han construido? ¿Sabéis los papeles que han movido para que se hagan? Ninguna, menuda inventada», comentó la alcaldesa, Gema Igual, sobre el tema en diciembre de ese año.

¿Qué dicen ahora? «La Remonta sigue constituyendo para el Ayuntamiento de Santander un espacio de oportunidad para la ciudad, y su aspiración es convertir la parcela en un gran pulmón verde de uso ciudadano, tal y como recogía el programa con el que la alcaldesa, Gema Igual, concurrió a las elecciones de 2023», respondieron ayer a este periódico desde el Consistorio, que «sigue reivindicando la cesión gratuita de estos terrenos por parte de su actual propietario, el Ministerio de Defensa». Dijeron eso y que avisaron del estado de deterioro de los edificios a comienzos de este año y nuevamente estos días, con los fuegos. Desde el Ministerio, hasta ayer tarde, no hubo respuesta.