Estado en el que se encuentra uno de los edificios del complejo de La Remonta. La foto es de esta semana. Juanjo Santamaría

La Remonta se desmorona en medio de un largo conflicto entre administraciones

El Ayuntamiento de Santander asegura que solicitó a principios de año a la Delegación del Gobierno que se tomaran medidas ante el «estado de deterioro de los edificios»

Álvaro Machín

Álvaro Machín

Santander

Jueves, 6 de noviembre 2025, 07:23

Mientras los edificios de La Remonta echan humo durante días, en los despachos falta chispa desde hace años. Ni un movimiento. La prolongada falta de acuerdo entre administraciones ... –Ayuntamiento de Santander y Ministerio de Defensa– paraliza cualquier actuación y es tan evidente como la falta de mantenimiento en los edificios del recinto. El asunto, de hecho, ha vivido un periodo de letargo solo roto ahora por los últimos incendios. ¿Se ha avanzado algo en estos años respecto a los proyectos anunciados (construcción de viviendas, de alquiler asequible, un gran parque público...)? ¿Y respecto a la cesión de los terrenos? La verdad es que nada. Eso sí, desde el Consistorio aseguran que, ante «el estado de deterioro de los edificios», solicitaron a principios de año que «se tomaran las medidas oportunas». Y que ahora, tras los últimos acontecimientos, «se ha trasladado una nueva comunicación a la Delegación del Gobierno en Cantabria en los mismos términos».

