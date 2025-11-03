El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Imagen del humo que salía, durante la tarde de este lunes, de La Remonta, en Santander. Ampecs

La Remonta sigue echando humo cuatro días después

Siete bomberos y una autobomba trabajan en la zona para apagar el fuego y los vecinos de la zona critican que la situación «no ha cesado en todo el fin de semana»

Candela Gordovil

Candela Gordovil

Santander

Lunes, 3 de noviembre 2025, 18:48

Comenta

La Remonta sigue echando humo cuatro días después de que los Bomberos de Santander intervinieran en dos incendios que se produjeron en la zona. ... Durante la tarde de este lunes, siete efectivos y una autobomba trabajan en la zona para intentar apagar el fuego. Olía a humo en varios kilómetros a la redonda. Desde la Asociación de Vecinos San Joaquín critican que la situación «no ha cesado en todo el fin de semana y es visible desde lejos«. Y es que, a pesar de que es habitual que se produzcan este tipo de sucesos en el interior del edificio principal de La Remonta, los últimos han sido los más virulentos de los últimos meses. Prueba de ello es que este lunes el humo aún no había cesado.

