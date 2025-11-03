La Remonta sigue echando humo cuatro días después de que los Bomberos de Santander intervinieran en dos incendios que se produjeron en la zona. ... Durante la tarde de este lunes, siete efectivos y una autobomba trabajan en la zona para intentar apagar el fuego. Olía a humo en varios kilómetros a la redonda. Desde la Asociación de Vecinos San Joaquín critican que la situación «no ha cesado en todo el fin de semana y es visible desde lejos«. Y es que, a pesar de que es habitual que se produzcan este tipo de sucesos en el interior del edificio principal de La Remonta, los últimos han sido los más virulentos de los últimos meses. Prueba de ello es que este lunes el humo aún no había cesado.

Una situación que desde la asociación vecinal no entienden ya que, a su juicio, la actuación de las autoridades respecto a los incendios de la semana pasada fue «inexistente» y lamentan que esta zona de Santander haya sido «presa de las llamas» sin que «se hayan tomado en serio la situación». «Dos siglos de la historia de la ciudad destruidos ante su desidia», añaden. No entienden el proceder de las autoridades a pesar de las «reiteradas» llamadas de los vecinos, tanto al 112 como a los bomberos de Santander, que «han sido atendidas con una displicencia próxima al desprecio». Por eso, piden «a las autoridades competentes que se pongan de acuerdo» y habiliten las partidas «necesarias» para rehabilitar las edificaciones afectadas para su puesta a disposición de los vecinos de la ciudad.

Hay que recordar que el pasado viernes, el Ayuntamiento de Santander informó a través de un comunicado de las intervenciones que los bomberos llevaron a cabo en los incendios. Señaló que el aviso del primer fuego se produjo sobre las 16.43 horas del jueves y que las llamas salían por debajo de las tejas del inmueble. Según el equipo de gobierno del PP, tras apagar las del edificio y las de la vegetación exterior que se vio afectada, realizaron labores para refrescar la zona exterior para evitar rebrotes.

Y en la madrugada del viernes, a las 3.44 horas, se produjo el aviso del segundo incendio en el recinto. Esta vez, ardía la estructura del torreón situado en la parte superior del edificio y se habían caído viguetas, «lo que incrementaba el riesgo de colapso, por lo que se decidió actuar desde el exterior». También se explicó que «se activaron medios de refuerzo para apoyar las labores de control del fuego y que los efectivos permanecieron vigilantes ante una posible reactivación de focos y para asegurar la protección del entorno».