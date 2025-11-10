El renacer del Palacio cumple los treinta

Álvaro Machín Santander Lunes, 10 de noviembre 2025, 07:11 Comenta Compartir

Se cuidó tanto cada detalle que a las alfombras que se encargaron a La Alpujarreña o a la Real Fábrica de Tapices –porque no había alfombras originales– se les aplicó un tratamiento envejecedor para que tuvieran esa esencia de antigüedad. En anticuarios de Madrid se compraron tres camas, cinco mesillas de noche, cuatro sillas y tres reclinatorios. Se restauró lo que había, y lo que no, se hizo desde cero imitando el resto o copiando literalmente lo que se veía en las fotos de estancias tan emblemáticas como el salón de baile. Con gusto, dijo todo el mundo. Tal vez la frase que mejor defina la tarea la pronunció el arquitecto que dirigió la reforma. «Hemos cambiado la imagen de tristeza del edificio», dijo Luis de la Fuente hace treinta años. Fue un renacer, un devolver la vida al Palacio de La Magdalena y a todo el entorno, en la península. Y quedó bien. «Espléndido, ha quedado espléndido». Eso lo dijo Juan Carlos I al marcharse tras la reinauguración. Se dio la vuelta justo antes de meterse al coche y pronunció esas palabras mirando a Ernest Lluch (el entonces rector de la UIMP y que tiempo después fue asesinado por ETA) y a Manuel Huerta (el alcalde de la ciudad por entonces).

La portada del 15 de julio de 1995.

No sólo fue el palacio. La obra en el edificio principal cerró el ciclo de los trabajos en el Real Sitio de La Magdalena. Primero, las caballerizas y el paraninfo. Y también el parque, en el que se plantó un centenar de árboles para complementar la labor que en 1913 desarrolló el jardinero real, Juan Ceras, con pinos traídos del madrileño monte del Pardo. La inversión total rondó los 5.000 millones, que salieron de un convenio fraguado entre Huerta y Lluch para que el Ayuntamiento y el Ministerio de Educación y Ciencia compartieran gastos.

Eso estaba en el centro del proyecto. Que el palacio (y el paraninfo y las caballerizas) se convirtiera en un escenario apto para todo tipo de cursos, congresos y reuniones. Un lugar moderno para la UIMP –se habló mucho de 'edificio inteligente' controlado por un ordenador bautizado como 'Eva'– con el ambiente de un campus y, a la vez, un espacio que conservara la atmósfera palaciega del hogar de reposo de Alfonso XIII y Victoria Eugenia en los veraneos reales.

Actos por el centenario Relatos de Palacio. Este lunes, a las 19.00 horas. Con Lino Javier Palacios, autor de 'Un palacio para mí'. Acceso gratuito, con entrada (entradas.santander.es).

Cena temática 'Años 20'. El 15 de noviembre, a las 20.00 horas, servida por el Grupo Riojano. Con entrada.

Mansión de las sensaciones. Con temática especial de la conmemoración. El día 29 de noviembre, con inscripciones en juventudsantander.es.

Puertas abiertas. El 11 de diciembre. Visitas guiadas gratuitas (reservas en entradas.santander.es).

Charla de Juan Carlos Flores-Gispert. El periodista y gran conocedor de la historia del Palacio presenta su nuevo libro el 11 de diciembre (reservas en entradas.santander.es).

Ahí están los números que estos días repasaba el concejal Fran Arias. Según sus datos, en estos treinta años las instalaciones han promovido una inducción económica para la ciudad de cerca de 380 millones de euros. Sus instalaciones acogen anualmente más de cien congresos y eventos profesionales, con cerca de 40.000 asistentes y un impacto económico de quince millones, además de «otros 150 eventos de diferentes tipologías». Y una última cifra: alrededor de tres millones de personas han visitado el Palacio desde la reapertura de 1995 a través de los programas de visitas guiadas y la asistencia a eventos y bodas.

Dentro y fuera

Aquella restauración puso todo patas arriba en unos diez meses. En torno a mil personas se ocuparon de la tarea, según explicaban desde Dragados, la empresa concesionaria. Se trabajó por dentro y por fuera. Renovación de cubiertas, fachadas, recuperación de capiteles de las columnas, de maderas, granitos... Con avances significativos. Uno de los más comentados fue el de las ventanas. Todas blancas, como en su origen, con ese estilo inglés que se dio a la construcción. Y con curiosidades que ahora parecen evidentes, pero que cambiaron por completo la personalidad del edificio. Poner un sistema de calefacción supuso transformar lo que era una residencia veraniega en un palacio para las cuatro estaciones (era llamativo que ese ordenador central pudiera controlar la temperatura de cada estancia, de forma individual). O utilizar sistemas que permitieran la celebración de actos que se pudieran seguir desde distintas salas a la vez.

A la Reina Sofía, por ejemplo, le llamó mucho la atención como en el comedor de gala, con una enorme mesa para cuarenta personas, se ocultaran con un sistema de marquetería las tomas de los micrófonos. Para que a los grandes banquetes en este espacio se pudieran sumar también las grandes conferencias. «Qué ingenioso», expresó el día de la visita. Un recorrido en el que, saltándose el protocolo, los monarcas se metieron incluso en las cocinas y en los baños para valorar los detalles de la decoración. Porque el sótano, además, fue otro de los elementos principales de la reforma. Vieron las habitaciones reales, el comedor de Infantes, el salón de familia, el hall principal... Y descendieron por la escalera de castaño hasta ese otro complejo más funcional. Comedores, secretaría, oficinas...

Anécdotas

Fue un día de curiosidades ese 14 de junio. Los Reyes fueron recibidos por Huerta y por el presidente regional en funciones, Juan Hormaechea (clave en su día a la hora de recuperar el Real Sitio para Santander). Junto a ellos había una niña, Lucía González de Riancho, que entregó un ramo de flores a Doña Sofía. No fue casual. Era la biznieta de uno de los arquitectos que diseñó La Magdalena a principios de siglo. Y tampoco fue casual el beso y el abrazo de Juan Carlos I a Dora, de 82 años entonces y viuda de Francisco Otero, que desde 1937 hasta su fallecimiento fue conserje del Palacio y empleado de Don Juan de Borbón.

Los Reyes, que presidieron el pleno del Consejo de Universidades durante su visita y ofrecieron una pequeña recepción con doscientos invitados, estrenaron con su firma un libro de honor con tapas de cuero azul y greca dorada encargado para la ocasión. Hasta eso era nuevo.

«Don Juan Carlos y Doña Sofía expresaron su deseo de pasar unos días de descanso en Santander», escribió en su crónica el periodista de El Diario Montañés Juan Carlos Flores-Gispert, el gran conocedor de la historia de La Magdalena y del Santander de los veraneos reales (presentará nuevo libro, uno más lleno de detalles, con motivo, precisamente, de esta celebración).

Flores, con su estilo preciso, incluyó en su texto el papel que jugaron como guías en aquella jornada de reinauguración Belén Poole, historiadora del arte, y Lola Sáinz, documentalista y miembro del gabinete de protocolo. Sí, esa Lola Sáinz que fue años después la otra reina de este palacio (lo dirigió durante décadas) y que estará, si hay un cielo para la buena gente, celebrando el treinta aniversario desde allí con su enorme sonrisa.

