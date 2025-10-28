Y de repente... una Copa en medio del camino

Así, casi sin darse cuenta, como cuando un paracaidista aparece en un descampado le llega la Copa del Rey al Racing. Le ha cogido a ... contrapié y sin peinarse. Sumidos en un estado de motivación extra, pero tensionados por lo que supone ser líder de Segunda División destacado y en solitario, los jugadores han sacado la ropa sucia de Liga y han metido la limpia para un torneo del ko que para algunos es el escaparate perfecto para dejarse ver. Bien que para otros lo mismo es un quilombo, como dicen los argentinos. En fin, que hoy (19.30 horas) los de José Alberto visitan Las Gaunas para jugar ante la SD Logroñés, uno de los dos equipos de Logroño que comparten apellido, en este caso, el menos conocido para los racinguistas ya que tan solo se han enfrentado en tres ocasiones.

La visita del Racing a Logroño es vista en la capital riojana como una reminiscencia del pasado, de aquellos años en los que el fútbol de élite se cataba en la ciudad del vino. El hilo directo con Santander estuvo activo durante muchas temporadas y los aficionados de ambos bandos se bebieron la élite a tragos. Bien es cierto que unos aún no han superado la borrachera y otros andan con resaca, pero en fin... Eran otros tiempos. La foto de ahora refleja un SD Logroñés en Segunda RFEF que recibe en su estadio, uno de esos clásicos de la radio de domingo, al Racing, líder de la Segunda División y llamando a las puertas de Primera. A ver si abren de una vez, pensarán los cerca de mil aficionados racinguistas que en medio de la semana se han buscado la vida para estar en las gradas animando a su equipo. Sí, también en Copa. No descansan. 'Chapeau'.

Ampliar

Y en medio de este panorama, José Alberto se toma la cita de hoy como un entrenamiento con camisetas en el que tiene la oportunidad de dar algún premio –de consolación dirá alguno– a quien se lo merece y con el que aún no ha cumplido del todo. Eso, sí, con el debido respeto a una competición que le ha dado a los racinguistas muchas alegrías y que no debe pasar por alto porque le puede pasar factura.

Los detalles Se quedan en casa Gustavo Puerta, Íñigo Vicente, Peio Canales y Andrés Martín no están en la lista de convocados Oportunidades Yeray, Aldasoro, Íñigo Sainz-Maza y Suleiman tendrán los minutos que no disfrutan en Liga

Rotaciones

Parafraseando a los que entienden de fútbol: 'Hoy es un día de esos en los que se juega mucho aunque no quiera'. O, si se prefiere la otra versión: 'Tiene mucho más que perder, que ganar'. Toma esa. Aunque no se quiera, el que no tenga las orejas tiesas en una tarde como esta es que no se ha enterado aún de qué va esto. Y así las cosas, el míster, con buen criterio, ha dejado en casa a un ramillete de los habituales: Peio Canales, Andrés Martín, Íñigo Vicente o Fabio Puerta no han viajado y si lo han hecho ha sido porque no quieren perderse el duelo. Descanso. Correcto.

Tres partidos en siete días es suficiente argumento para dar un respiro a los que suelen contar y ofrecer una oportunidad a quien no lo hace y quiere dejarse ver. Sí están los Jeremy, Facu, Pablo Ramón, por un lado, o los Sangalli y Michelin, por otro, habituales últimamente y de regreso tras sanciones, respectivamente. Todos cuentan para el duelo copero. Como también los chavales del filial, Sergio Martínez, Samu Calera, Izan, Diego Fuentes y Vallecillo, cinco canteranos, uno de ellos que ya tiró lo puerta, que se suman a una competición que gusta a todo el mundo salvo a los entrenadores estresados. No es el caso, más cuando en once jornadas nadie es mejor que el Racing en su torneo prioritario. Por tanto, no hay excusas para pasar de ronda en una Copa, perdonen la insistencia, que han servido en caliente, tres días después de un partido de Liga y otros tres antes del siguiente. Demasiado lío, pero... Es lo que tiene el fútbol moderno.

Los detalles Debut Salvo sorpresa, es el escenario propicio para el estreno del portero búlgaro Plamen Andreev Los chavales Diego Sánchez, Samu Calera, Sergio Martínez, Izan, Diego Fuentes y Vallecillo, en la lista

A pesar de todo, a José Alberto le sale un equipazo; Andreev puede debutar en portería, o eso parece. En defensa, Michelin, Javi Castro, Manu Hernando y Samu Calera, con permiso de este último, puede ser la retaguardia, que hace cuatro días era titular en Liga. Lo mismo que el centro del campo, donde la pareja de Aldasoro e Íñigo Sainz-Maza, los dos capitanes, apunta a la elegida.

Salvo sorpresa, hoy tendrán minutos, si no todos casi todos, pero hay algunos que tienen prioridad. Es el caso de Yeray, desaparecido en Liga y que este tipo de partidos le permitirán mandar un grito a quien lo quiera escuchar. El de Isla no tiene hueco en el equipo líder, y le toca esperar, pero sí calidad para hacerle retumbar la conciencia a más de uno. Con él por dentro, es probable que en las bandas estén Sangalli y Suleiman, es decir, el comodín y el renacido de una plantilla que tiene también hoy un espacio para demostrar la profundidad que atesora. En punta, eso es más complicado; o Villalibre, semipichichi de Segunda, ahí es nada, o Juan Carlos Arana, el señalado de principio y que busca un agujero por donde entrar. Así es la Copa.