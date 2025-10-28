El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los jugadores del Racing, en círculo, se toman un respiro en un entrenamiento en El Sardinero. Roberto Ruiz

Y de repente... una Copa en medio del camino

El Racing, líder en solitario en Liga, afronta hoy la primera eliminatoria del torneo del ko en Las Gaunas ante la SD Logroñés, con el turno para los no habituales

Marcos Menocal

Marcos Menocal

Santander

Martes, 28 de octubre 2025, 01:00

Así, casi sin darse cuenta, como cuando un paracaidista aparece en un descampado le llega la Copa del Rey al Racing. Le ha cogido a ... contrapié y sin peinarse. Sumidos en un estado de motivación extra, pero tensionados por lo que supone ser líder de Segunda División destacado y en solitario, los jugadores han sacado la ropa sucia de Liga y han metido la limpia para un torneo del ko que para algunos es el escaparate perfecto para dejarse ver. Bien que para otros lo mismo es un quilombo, como dicen los argentinos. En fin, que hoy (19.30 horas) los de José Alberto visitan Las Gaunas para jugar ante la SD Logroñés, uno de los dos equipos de Logroño que comparten apellido, en este caso, el menos conocido para los racinguistas ya que tan solo se han enfrentado en tres ocasiones.

