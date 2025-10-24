El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Imagen de archivo de la calle Perines.

La rotura de una tubería obliga a cortar el agua en Perines hasta las 24.00 horas

Los usuarios afectados, que ya han sido avisados, son los vecinos de siete bloques que van de los portales 49 al 55 y del 48 al 52

Santander

Viernes, 24 de octubre 2025, 20:45

Una rotura registrada esta tarde en la red general de abastecimiento de la calle Perines de Santander ha obligado a realizar un corte temporal en el suministro de agua que afecta a siete bloques, concretamente a los portales comprendidos entre los números 49 y 55 y entre los 48 y 52.

El Ayuntamiento de Santander ha informado de que los técnicos del equipo de Aqualia se encuentran trabajando en la zona para reparar la avería y restablecer el servicio con la mayor celeridad posible. Según las estimaciones iniciales, se prevé que el suministro quede totalmente restablecido alrededor de las 24.00 horas de hoy.

Nada más registrarse la incidencia se han remitido los mensajes de aviso a los teléfonos móviles de los usuarios afectados, informando de la avería y del tiempo aproximado de resolución.

El Ayuntamiento de Santander agradece la comprensión y colaboración de los vecinos mientras se desarrollan los trabajos y lamenta las molestias ocasionadas por esta incidencia, que se está tratando de solucionar de la forma más rápida posible.

