Santander prepara más de 20 actividades para celebrar Halloween Las propuestas del Ayuntamiento se desarrollarán del 29 al 31 de octubre en el centro, la Porticada y el Palacio de La Magdalena

Exhibición de baile durante las actividades de Halloween del año pasado.

Ángela Casado Santander Martes, 21 de octubre 2025, 18:19 Comenta Compartir

Santander ofrecerá los días 29, 30 y 31 propuestas terroríficas para todos los públicos por Halloween, con una programación gratuita organizada por el Ayuntamiento que incluye varios pasajes del terror, pasacalles, talleres y actividades en la Plaza Porticada, la Plaza del Ayuntamiento y los Jardines de Pereda.

La programación comenzará el miércoles 29 con el taller Cosa Addams, en la calle Juan de Herrera; el pintacaras Familia Addams, en la Plaza Porticada, y el pasaje del terror Fiesta en Casa de Los Addams, también en la Porticada. Además, por la tarde, se desarrollará la visita Infantil La Mansión de los Vampiros en el Palacio de La Magdalena, además de una quedada, clase y flash-mob Miércoles Addams en la Porticada, cuyos pasos se mostrarán previamente en redes sociales; y el pasacalles Monstruos en el centro.

El jueves 30 también habrá talleres y pintacaras, además de animación con Miedo en las Calles. El pasaje del terror Fiesta en Casa de Los Addams volverá a ser protagonista en la Plaza Porticada y por la tarde se celebrará un desfile de academias de baile que irá desde la Plaza del Ayuntamiento al Centro Botín con coreografías finales. Además, volverá a celebrarse la visita infantil La Mansión de los Vampiros en el Palacio de La Magdalena y habrá el pasaje del terror La Cárcel Maldita en los Jardines de Pereda.

Ya el viernes, jornada central de Halloween, se celebrará el pasaje del terror Hospital Maldito en el centro cívico Tabacalera, taller, pintacaras y Fiesta en Casa de Los Addams en la Plaza Porticada. Además, tendrá lugar la Noche Espectral ¿Truco o Trato?, con photocall, clase de baile fantasmagórica y gimcana en la Plaza del Ayuntamiento. También habrá el pasacalles Dark Horses en la zona centro, el pasaje del terror La Cárcel Maldita en los Jardines de Pereda y reparto de globos en la Plaza Porticada. El Palacio de La Magdalena acogerá la visita para adultos Halloween y las actividades terminarán con el pasacalles musical La Familia Addams en Santander.

También en Peñacastillo

El centro comercial Peñacastillo también ha preparado su propio Halloween. Así, el viernes 24 habrá un taller de faroles; el 25 de octubre habrá un concurso de disfraces –los ganadores se llevarán tarjetas regalo entre 75 y 150 euros para gastar en el centro comercial–; el 30 de octubre habrá un taller infantil; y, el 31 de octubre, pintacaras infantil y truco o trato.

Programación miércoles 29 18.00 / 20.00 | Taller 'Cosa Addams' | Juan de Herrera

18.00 / 20.00 | Pintacaras 'Familia Addams' | Plaza Porticada

18.00 / 22.30 | Pasaje del Terror: 'Fiesta en Casa de Los Addams' | Plaza Porticada

18.00 / 19.00 / 20.00 | Visita Infantil 'La Mansión de los Vampiros' | Palacio de La Magdalena

19.00 | Quedada, Clase y Flash-Mob 'Miércoles Addams' | Plaza Porticada

19.30 | Pasacalles 'Monstruos' | Zona centro

Programación jueves 30 18.00 / 20.00 | Taller de Terroríficos Adornos de Madera | C/Juan de Herrera

18.00 / 20.00 | Pintacaras Misterioso | Plaza Porticada

18.00 / 21.00 | Animación 'Miedo en las Calles' | Zona centro

18.00 / 22.30 | Pasaje del Terror: 'Fiesta en Casa de Los Addams' | Plaza Porticada

18.00 | Escalofriante desfile de Academias de Baile | Desde la Plaza del Ayuntamiento al Centro Botín con coreografías finales

18.00 / 19.00 / 20.00 | Visita Infantil 'La Mansión de los Vampiros' | Palacio de La Magdalena

19.30 / 00.00 | Pasaje del Terror: 'La Cárcel Maldita' | Jardines de Pereda

Programación viernes 31 17.00 / 20.30 | Pasaje del Terror 'Hospital Maldito' | Centro Cívico Tabacalera

18.00 / 20.00 | Taller de Bolsas '¿Truco o Trato?' | C/Juan de Herrera

18.00 / 20.00 | Pintacaras 'Catrines y Catrinas Glow' | Plaza Porticada

18.00 / 22.30 | Pasaje del Terror: 'Fiesta en Casa de Los Addams' | Plaza Porticada

18.00 / 21.00 | 'Noche Espectral': ¿Truco o Trato? / Photocall / Clase de Baile Fantasmagórica / Gymkana | Plaza del Ayuntamiento

19.30 | Pasacalles 'Dark Horses' | Zona centro

19.30 / 00.00 | Pasaje del Terror: 'La Cárcel Maldita' | Jardines de Pereda

20.00 | Reparto de Globos Monstruosamente Luminosos | Plaza Porticada

20.00 / 21.00 / 22.00 | Visita Adultos Halloween | Palacio de La Magdalena

20:30 | Pasacalles Musical 'La Familia Addams en Santander' | Zona centro