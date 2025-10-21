Santander prepara más de 20 actividades para celebrar Halloween
Las propuestas del Ayuntamiento se desarrollarán del 29 al 31 de octubre en el centro, la Porticada y el Palacio de La Magdalena
Santander
Martes, 21 de octubre 2025, 18:19
Santander ofrecerá los días 29, 30 y 31 propuestas terroríficas para todos los públicos por Halloween, con una programación gratuita organizada por el Ayuntamiento que incluye varios pasajes del terror, pasacalles, talleres y actividades en la Plaza Porticada, la Plaza del Ayuntamiento y los Jardines de Pereda.
La programación comenzará el miércoles 29 con el taller Cosa Addams, en la calle Juan de Herrera; el pintacaras Familia Addams, en la Plaza Porticada, y el pasaje del terror Fiesta en Casa de Los Addams, también en la Porticada. Además, por la tarde, se desarrollará la visita Infantil La Mansión de los Vampiros en el Palacio de La Magdalena, además de una quedada, clase y flash-mob Miércoles Addams en la Porticada, cuyos pasos se mostrarán previamente en redes sociales; y el pasacalles Monstruos en el centro.
El jueves 30 también habrá talleres y pintacaras, además de animación con Miedo en las Calles. El pasaje del terror Fiesta en Casa de Los Addams volverá a ser protagonista en la Plaza Porticada y por la tarde se celebrará un desfile de academias de baile que irá desde la Plaza del Ayuntamiento al Centro Botín con coreografías finales. Además, volverá a celebrarse la visita infantil La Mansión de los Vampiros en el Palacio de La Magdalena y habrá el pasaje del terror La Cárcel Maldita en los Jardines de Pereda.
Ya el viernes, jornada central de Halloween, se celebrará el pasaje del terror Hospital Maldito en el centro cívico Tabacalera, taller, pintacaras y Fiesta en Casa de Los Addams en la Plaza Porticada. Además, tendrá lugar la Noche Espectral ¿Truco o Trato?, con photocall, clase de baile fantasmagórica y gimcana en la Plaza del Ayuntamiento. También habrá el pasacalles Dark Horses en la zona centro, el pasaje del terror La Cárcel Maldita en los Jardines de Pereda y reparto de globos en la Plaza Porticada. El Palacio de La Magdalena acogerá la visita para adultos Halloween y las actividades terminarán con el pasacalles musical La Familia Addams en Santander.
También en Peñacastillo
El centro comercial Peñacastillo también ha preparado su propio Halloween. Así, el viernes 24 habrá un taller de faroles; el 25 de octubre habrá un concurso de disfraces –los ganadores se llevarán tarjetas regalo entre 75 y 150 euros para gastar en el centro comercial–; el 30 de octubre habrá un taller infantil; y, el 31 de octubre, pintacaras infantil y truco o trato.
Programación miércoles 29
-
18.00 / 20.00 | Taller 'Cosa Addams' | Juan de Herrera
-
18.00 / 20.00 | Pintacaras 'Familia Addams' | Plaza Porticada
-
18.00 / 22.30 | Pasaje del Terror: 'Fiesta en Casa de Los Addams' | Plaza Porticada
-
18.00 / 19.00 / 20.00 | Visita Infantil 'La Mansión de los Vampiros' | Palacio de La Magdalena
-
19.00 | Quedada, Clase y Flash-Mob 'Miércoles Addams' | Plaza Porticada
-
19.30 | Pasacalles 'Monstruos' | Zona centro
Programación jueves 30
-
18.00 / 20.00 | Taller de Terroríficos Adornos de Madera | C/Juan de Herrera
-
18.00 / 20.00 | Pintacaras Misterioso | Plaza Porticada
-
18.00 / 21.00 | Animación 'Miedo en las Calles' | Zona centro
-
18.00 / 22.30 | Pasaje del Terror: 'Fiesta en Casa de Los Addams' | Plaza Porticada
-
18.00 | Escalofriante desfile de Academias de Baile | Desde la Plaza del Ayuntamiento al Centro Botín con coreografías finales
-
18.00 / 19.00 / 20.00 | Visita Infantil 'La Mansión de los Vampiros' | Palacio de La Magdalena
-
19.30 / 00.00 | Pasaje del Terror: 'La Cárcel Maldita' | Jardines de Pereda
Programación viernes 31
-
17.00 / 20.30 | Pasaje del Terror 'Hospital Maldito' | Centro Cívico Tabacalera
-
18.00 / 20.00 | Taller de Bolsas '¿Truco o Trato?' | C/Juan de Herrera
-
18.00 / 20.00 | Pintacaras 'Catrines y Catrinas Glow' | Plaza Porticada
-
18.00 / 22.30 | Pasaje del Terror: 'Fiesta en Casa de Los Addams' | Plaza Porticada
-
18.00 / 21.00 | 'Noche Espectral': ¿Truco o Trato? / Photocall / Clase de Baile Fantasmagórica / Gymkana | Plaza del Ayuntamiento
-
19.30 | Pasacalles 'Dark Horses' | Zona centro
-
19.30 / 00.00 | Pasaje del Terror: 'La Cárcel Maldita' | Jardines de Pereda
-
20.00 | Reparto de Globos Monstruosamente Luminosos | Plaza Porticada
-
20.00 / 21.00 / 22.00 | Visita Adultos Halloween | Palacio de La Magdalena
-
20:30 | Pasacalles Musical 'La Familia Addams en Santander' | Zona centro