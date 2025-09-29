Santander seguirá con las tasas congeladas, excepto el agua y el alcantarillado que suben con el IPC y la irrupción del 'tasazo'

A poco más de tres meses para que arranque 2026, la alcaldesa, Gema Igual, ha presentado este lunes las ordenanzas fiscales a las que se ... enfrentarán los santanderinos en el año que está a la vuelta de la esquina. Y el anuncio no dista mucho del que lleva dando más de una década: las tasas están congeladas excepto el agua y el alcantarillado que, por contrato, están vinculados al IPC desde 2006. Algunos años baja, otros se mantiene y muchos sube. En este caso, se incrementará un 2,7% respecto al presente año. Y aunque no ha querido incidir mucho en ello, este año irrumple en las ordenanzas fiscales el conocido popularmente como 'tasazo', un nuevo impuesto de basuras aprobado por el Gobierno de España que obliga a los ayuntamientos a cobrar por separado -antes estaba ligado al recibo del agua- las basuras, en función de los desperdicios que genere cada hogar.

Los dos impuestos más cuantiosos y que representan más del 50% de los ingresos con los que cuenta el Ayuntamiento para elaborar sus presupuestos son el IBI y la plusvalía. El IBI se mantiene en el mínimo legal (0,40%), por lo que está entre los más bajos de España; y la plusvalía «es la segunda más barata después de Bilbao y empata con Burgos», explica Igual, quien aprovechó la presentación de estos datos para señalar que estas medidas «protegen a los santanderinos» frente al Gobierno de Pedro Sánchez, «con el mayor gasto en asesores, en número de ministros y con mucha pérdida de poder adquisitivo por muchas de sus decisiones y leyes».

Aunque las tasas de agua y alcantarillado son las únicas que suben, la alcaldesa ha presentado las bonificaciones a las que se podrán acoger los vecinos de Santander. Así, habrá un 95% de descuento para rentas inferiores a 1,5 Iprem, 50% de descuento para familias con rentas entre 1,5 y 2,5 Iprem, 95% de descuento para desempleados, 95% de descuento para familias numerosas y monoparentales con rentas inferiores a tres veces el Iprem y 50% para el resto.

Estas reducciones, continúa Igual, «beneficiarán a 3.491 contribuyentes, con un ahorro estimado de 330.000 euros». Además, pone ejemplos de cómo será el impacto real en las facturas: una vivienda de 2 personas pagará 0,31 euros más al mes; una vivienda de 3 o 4 personas pagará 0,34 euros más al mes; un bar medio, 0,47 euros más al mes; y, una cafetería grande, 4,72 euros más al mes.

Esta propuesta de ordenanzas fiscales se acaba de aprobar en Junta de Gobierno y se debatirá con los grupos de la oposición en la Comisión de Economía para, posteriormente, llevarlas al Pleno para su aprobación inicial en una sesión extraordinaria en la segunda semana de octubre. Después se abrirá un periodo de exposición pública de 30 días hábiles y, si no hubiera alegaciones, quedarán aprobadas definitivamente. En caso contrario, se resolverán antes de la aprobación definitiva en otro Pleno. La entrada en vigor está prevista para el 1 de enero de 2026.

Cómo será el 'tasazo' de basuras

El 'tasazo' de basuras entrará en vigor en enero de 2026 aunque los primeros cobros no llegarán hasta junio. Como explica Igual, en marzo mandarán una factura simulada a todos los domicilios por si hubiera algún error en el padrón. Así, los vecinos tendrán dos meses para advertir de los errores y modificar la cuantía de la factura. Esta tasa podrá pagarse de una vez o en tres veces (junio, agosto y octubre).

La ordenanza ya se aprobó en abril y la factura se dividirá en dos conceptos, uno fijo y otro variable. La parte fija será de 103,64 euros –1,74 euros más que lo que se paga ahora– a la que habrá que sumar una parte variable que dependerá de la cantidad de personas que vivan en cada domicilio: entre 0 y 1 habitante, 10,92 euros anuales; dos personas, 28,39 euros; tres personas, 39,31 euros; y, si viven 4 o más, 48,04 euros. Así, en una casa con tres habitantes pasará de pagar 101,86 euros a 142,95.