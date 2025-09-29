El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La alcaldesa, Gema Igual, acompañada del concejal de Economía, Javier García, antes de presentar las ordenanzas fiscales. Roberto Ruiz

Santander seguirá con las tasas congeladas, excepto el agua y el alcantarillado que suben con el IPC y la irrupción del 'tasazo'

La alcaldesa, Gema Igual, apunta que llevan «más de una década» sin subir impuestos, que el IBI es «el más bajo que permite la ley» y la plusvalía «es la segunda más barata tras Bilbao y empatando con Burgos»

Ángela Casado

Ángela Casado

Santander

Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:54

A poco más de tres meses para que arranque 2026, la alcaldesa, Gema Igual, ha presentado este lunes las ordenanzas fiscales a las que se ... enfrentarán los santanderinos en el año que está a la vuelta de la esquina. Y el anuncio no dista mucho del que lleva dando más de una década: las tasas están congeladas excepto el agua y el alcantarillado que, por contrato, están vinculados al IPC desde 2006. Algunos años baja, otros se mantiene y muchos sube. En este caso, se incrementará un 2,7% respecto al presente año. Y aunque no ha querido incidir mucho en ello, este año irrumple en las ordenanzas fiscales el conocido popularmente como 'tasazo', un nuevo impuesto de basuras aprobado por el Gobierno de España que obliga a los ayuntamientos a cobrar por separado -antes estaba ligado al recibo del agua- las basuras, en función de los desperdicios que genere cada hogar.

