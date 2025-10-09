El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La calle Cuesta de las Ánimas, en Santander, donde se renovarán aceras, calzada y mobiliario. Alberto Aja

Senor realizará la reforma integral de la calle Cuesta de las Ánimas por medio millón de euros

Está previsto actuar en el pavimento, las redes de servicio y la instalación de nuevo mobiliario urbano y jardinería

Ángela Casado

Ángela Casado

Santander

Jueves, 9 de octubre 2025, 02:00

El Ayuntamiento de Santander adjudicará a Senor las obras para la reforma integral de la calle Cuesta de las Ánimas (antigua Alcázar de Toledo), una ... vez que la Mesa de Contratación ha validado la propuesta presentada por la empresa. Los trabajos se han adjudicado con un presupuesto de 504.239 euros y un plazo de ejecución de siete meses. Según explica el concejal de Fomento, Agustín Navarro, «la actuación dará respuesta a las peticiones que los vecinos han trasladado al Ayuntamiento en las distintas visitas a la zona y reuniones con las asociaciones del entorno». Así, está previsto actuar en el pavimento, con la renovación de las aceras y el asfaltado de los viales; en las redes de servicio (saneamiento, abastecimiento y alumbrado); y la instalación de nuevo mobiliario urbano y jardinería.

