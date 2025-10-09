Senor realizará la reforma integral de la calle Cuesta de las Ánimas por medio millón de euros

El Ayuntamiento de Santander adjudicará a Senor las obras para la reforma integral de la calle Cuesta de las Ánimas (antigua Alcázar de Toledo), una ... vez que la Mesa de Contratación ha validado la propuesta presentada por la empresa. Los trabajos se han adjudicado con un presupuesto de 504.239 euros y un plazo de ejecución de siete meses. Según explica el concejal de Fomento, Agustín Navarro, «la actuación dará respuesta a las peticiones que los vecinos han trasladado al Ayuntamiento en las distintas visitas a la zona y reuniones con las asociaciones del entorno». Así, está previsto actuar en el pavimento, con la renovación de las aceras y el asfaltado de los viales; en las redes de servicio (saneamiento, abastecimiento y alumbrado); y la instalación de nuevo mobiliario urbano y jardinería.

El proyecto mantiene la sección transversal, consistente en dos aceras laterales y calzada central, y se modificarán las alineaciones de bordillos para obtener un carril de circulación de 3.60 metros de anchura y una banda de aparcamiento en el margen izquierdo de 2.10 metros, ampliando aceras a una anchura mínima de 1.80 metros. Además, se reubicarán los pasos de peatones y se procederá también al soterramiento de tendidos aéreos.

También se desplazará el paso de peatones existente entre las intersecciones con las calles Tres de Noviembre e Isaac Peral hacia el sur, situándolo antes de la intersección con la calle Tres de Noviembre, de forma que permita la permeabilidad directa entre esta calle y el paso de peatones situado al comienzo de la calle Fernández de Isla. Además, se ejecutará un nuevo paso de peatones a continuación de la intersección con Isaac Peral para facilitar los nuevos flujos peatonales que han generado las viviendas protegidas (VPO) promovidas por el Ayuntamiento en la calle Alta.

La actuación también prevé la urbanización de la plaza que se genera en la bifurcación entre las calles Alcázar de Toledo y Fernández de Isla, generando una gran jardinera central y una pequeña zona ajardinada, eliminando el escalón existente frente a un portal. Igualmente, se reforzará el mobiliario con la colocación de papeleras; se mantendrá el alumbrado público existente en fachadas ya equipado con tecnología led y acorde a la normativa municipal de eficiencia energética, y se reforzará la iluminación en la confluencia de Cuesta de las Ánimas y Fernández de Isla.