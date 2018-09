Los trabajadores sociales denuncian las carencias del Plan de Inclusión Social anunciado por Santander Imagen de la presentación del balance de los Servicios Sociales la pasada semana / María Gil Advierten de que se utiliza un estudio que carece del diagnóstico mínimo adecuado para tomar decisiones y que no se ha contado con los profesiones DM . Santander Martes, 18 septiembre 2018, 07:22

El colectivo 'Manifestaos por los Servicios Sociales',asociación integrada por trabajadores públicos de este sector en Cantabria, ha criticado Plan de Inclusión Social Activa anunciado la pasada semana por el Ayuntamiento de Santander y en especial el estudio en el que se apoya para tomar las próximas decisiones y medidas. Un estudio realizado por una empresa privada que consideran que carece del diagnóstico mínimo adecuado a pesar de que han pasado casi tres años desde que se crear una comisión para valorar la situación de la exclusión en la ciudad. Lamenta que tras este periodo «la única acción ejecutada ha sido adjudicar a una empresa privada la redacción de un estudio previo por el que se han pagado 10.919euros».

Y sobre ese estudio, advierten de que «dista mucho de cumplir las expectativas para lo que había sido solicitado» ya que «no recoge un perfil específico de la exclusión en la ciudad y carece de datos numéricos, demográficos o espaciales». Critican que no da cifras de exclusión social en la ciudad la misma manera que no ofrece «ninguna descripción de los perfiles vulnerables ni de las áreas más deprimidas o de especial riesgo». La asociación enumera otras carencias, como la falta de un análisis sistemático de las características socio familiares o culturales que permitan establecer criterios para la intervención. Y en este sentido, advierten de que los datos que la alcaldesa ha hecho públicos, y que apuntan a que un porcentaje de entre el 16 al 20% de la población se encuentran en situación de exclusión, no conciernen al municipio de Santander si no que son estadísticas de Cantabria.

Esta Asociación lamenta que los datos que aporta sobre las demandas en Servicios Sociales en 2017 no son producto de ese estudio sino de otros documentos municipales y pone en cuestión el hecho de que «no se ha contado con los Trabajadores Sociales y Educadores de las Unidades de Trabajo Social que es el personal y la estructura básica desde la que se atiende a toda la población». Y a pesar de todo ello, establecen un conjunto de líneas de actuación a seguir «lo que resulta improcedente desde el punto de vista metodológico».

Otro de los puntos en los que se para 'Manifestaos' es en el hecho de que del listado de recursos que recoge el informe se una carencia de iniciativas reales del ayuntamiento y «paradójicamente pasa por encima la propia estructura de los Servicios Sociales donde están las Unidades de Trabajo Social, que cuentan con el personal que atiende directamente a toda la población, informando y apoyando a las personas tanto en el acceso a prestaciones y/o (guarderías, ayuda domiciliaria, recursos para la infancia, etc.) como en la intervención familiar investigando e interviniendo en casos de desprotección de menores y mayores o el apoyo psicosocial»

«Se equivocan fines y medios como en el caso que se quiere hacer pasar una ayuda económica como un fin y no como un medio para enfrentar la exclusión. Esta afirmación, además ser metodológicamente incorrecta no se corresponde con el sentir, y la práctica profesional de los técnicos que intervienen directamente con los ciudadanos», sentencia el colectivo.