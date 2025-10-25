Turrón en manga corta en el supermercado

Salir de casa con la chaqueta puesta. A primera hora, bien. Pero a media mañana sobra. ¿Cómo no va a sobrar con 25 grados? Manga ... corta. El cuerpo -y la cabeza- de los cántabros todavía anda estos días con cierta sensación de verano. Sin embargo, al entrar al súper, recorrer los pasillos es como dar saltos por el calendario. Desde mediados de octubre, turrón en las estanterías. Feliz Navidad. Bueno, turrón, figuritas de mazapán, polvorones, panettones... «Cada año lo ponen antes», comentaba una pareja de jubilados que andaba haciendo la compra el pasado martes. Antes y más. El duro y el blando de toda la vida siguen, claro, pero la 'carta' es más amplia que la lista de los reyes godos. Usted puede llevarse a casa un turrón de 'Café con leche en Plaza Mayor'. Literal (es de la firma Lacasa y está a la venta, por ejemplo, en el Hipercor de El Corte Inglés de Santander). Aunque, puestos a pronosticar, apunta a estrella navideña el de chocolate 'estilo Dubai'.

Los expertos -que a todo le ponen nombres en inglés- hablan de 'Dayketing'. Básicamente, supone adaptar las técnicas de comunicación a días concretos. Al de la madre, al de los enamorados... Y a la Navidad, por supuesto. Eso ayuda con las ventas. Y si esa sensación festiva se puede encadenar, mucho mejor. Para muestra, meterse esta semana en el Lidl junto a la rotonda de La Vegana, entre Guarnizo y Maliaño. Allí te reciben unas estanterías con productos de Halloween. Pero pronto se pasa de las calaveras a un calendario de adviento con caras de Papá Noel (a 1,49 euros). Y, por el medio, falta lo que venga por el 'viernes negro' ('black friday').

En ese supermercado venden ya hasta papel de regalo ambientado en las fiestas de diciembre. Entre los dulces manda su marca: Favorina. Que si tableta de 'Cheescake', que si de 'Brownie' (a 1,89 y a 2,29 euros, respectivamente, y ambos «en promoción»). Aquí se pueden encontrar algunos productos propios de la Navidad en Europa, como los bizcochos 'stollen' típicamente alemanes o las mini figuritas hechas de pan de jengibre.

La verdad es que el surtido, en general, es muy amplio. En el Lupa de El Astillero -la foto que ilustra este reportaje es del supermercado de la cadena en El Alisal, de Santander- aún quedaba por montar el pasado martes y, sin embargo, daba de sobra para quedarse mirando con curiosidad el 'panettone de conguitos' o el de batido de 'chocolate Cacaolat'. O más, porque hay un turrón de Donettes (de El Almendro) o uno de la firma Suchard sabor Oreo, por citar algunos.

Hablando de Suchard -porque es de los más demandados-, la tableta de su versión clásica viene este año con números. Organizan su propio gordo y cada tableta es un décimo para un sorteo. La pregunta, no obstante, es cuánto costará este año uno de los productos que más se consumen (es de los primeros que llegan a los supermercados). Pues bien, en Lupa la tableta cuesta 4,99 euros, aunque ofrecen una oferta para los que tienen la tarjeta del club de la cadena que permite un importante descuento en la segunda unidad.

Así llega... Suchard clásico 4,99 euros la tableta tradicional de turrón de chocolate en Lupa (con oferta en la segunda)

'Dubai Style' de 1880 10,95 euros para uno que apunta a ponerse de moda de una marca reconocida. En Hipercor

Tradiciones europeas 2,49 euros un paquete de mini figuritas de pan de jengibre (200 gramos) en el Lidl

Muy típico 4,50 euros una caja de almendrados crujientes de Doña Jimena (250 gramos) en Lupa.

El de siempre 4,99 euros una tableta de turrón de almendra duro de El Almendro (200 gramos) en Lidl

Venga, hablando de precios, algunos clásicos. Figuritas de mazapán de la firma Alteza (200 gramos), a 2,29 euros. Turrón de Jijona de Antiu Xixona (el blando, para entenderse, en un estuche de 200 gramos), a 3,95. Pan de Cádiz de Delaviuda (de 350 gramos), a 7,99. O la caja de almendrados crujientes de Doña Jimena (250 gramos), a 4,50. Todo, productos típicos de una mesa navideña 'made in Spain'.

De más lejos -en cuanto al nombre- es una de las variedades que apunta a ponerse de moda este verano. Ya lo hizo a través de las redes sociales y consiguió poner el precio del pistacho por las nubes. El chocolate de Dubai llega al mundo del turrón. En el Hipercor de El Corte Inglés tienen la tableta de 'estilo Dubai con pistacho y kataifi' que ha sacado Lacasa. Y tienen otro de una marca asociada a un eslogan televisivo. Porque si a un tipo de más de 30 años le dicen 'turrones 1880', la respuesta inmediata es «el turrón más caro del mundo»... Pues bien, su dulce navideño 'Dubai Style' (de 200 gramos) cuesta 10,95 euros.

Por los pasillos de este supermercado -que el martes aún estaba en plena fase de montaje, igual que la espectacular decoración que cada año ocupa la plaza del centro comercial- también había curiosidades. Turrón de palmeritas de chocolate, de milhojas de nata... Eso, y una amplia variedad de estilos y calidades en los panettones italianos (que están ganando enteros cada año en las Navidades cántabras).

Y habrá más. Esto, desde mediados de octubre, solo está empezando. Como la decoración de escaparates en las tiendas -que ya asoma-, la venta de adornos o las luces en las calles -esta misma semana ya empezaron con los preparativos en Santander-. Ya es Navidad, aunque en realidad faltan dos meses y aunque en la calle -el dato es de la Aemet del pasado martes y corresponde a Ramales- el termómetro marque una máxima en Cantabria por encima de los 25 grados.

Lo dicho, comprar turrón en manga corta.