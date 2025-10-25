El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
En el Lupa de El Alisal. Clientes junto aun expositor con variedades de turrones y dulces esta misma semana. Roberto Ruiz

Turrón en manga corta en el supermercado

Navidad por adelantado ·

Con la cabeza aún en el verano, los dulces ya llenan las estanterías. Con novedades: el de chocolate de Dubai apunta a estrella

Álvaro Machín

Álvaro Machín

Santander

Sábado, 25 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Salir de casa con la chaqueta puesta. A primera hora, bien. Pero a media mañana sobra. ¿Cómo no va a sobrar con 25 grados? Manga ... corta. El cuerpo -y la cabeza- de los cántabros todavía anda estos días con cierta sensación de verano. Sin embargo, al entrar al súper, recorrer los pasillos es como dar saltos por el calendario. Desde mediados de octubre, turrón en las estanterías. Feliz Navidad. Bueno, turrón, figuritas de mazapán, polvorones, panettones... «Cada año lo ponen antes», comentaba una pareja de jubilados que andaba haciendo la compra el pasado martes. Antes y más. El duro y el blando de toda la vida siguen, claro, pero la 'carta' es más amplia que la lista de los reyes godos. Usted puede llevarse a casa un turrón de 'Café con leche en Plaza Mayor'. Literal (es de la firma Lacasa y está a la venta, por ejemplo, en el Hipercor de El Corte Inglés de Santander). Aunque, puestos a pronosticar, apunta a estrella navideña el de chocolate 'estilo Dubai'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un gran incendio arrasa Conservas Crespo en Santoña
  2. 2

    La construcción de 300 casas junto al golf de Santa Marina ya está en marcha
  3. 3

    La nueva vida del centenario Barrio Obrero del Rey de Santander
  4. 4

    La gran fiesta de los ingenieros industriales
  5. 5 En Torrelavega, donde el cachopo es todo un ritual
  6. 6

    Y Joaquín luchó contra la ELA hasta el final
  7. 7

    Detenido por sacar sin permiso 7.670 euros de la cartilla bancaria de su abuela
  8. 8

    La Audiencia Nacional Investiga al presidente de Sidenor por una venta de acero a Israel para fabricar armas
  9. 9

    Buruaga: Â«Molleda no me va a amedrentar. Tiene la cara muy dura y la piel muy finaÂ»
  10. 10

    El máximo responsable de Renfe admite por primera vez que los trenes no funcionarán hasta 2027

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Turrón en manga corta en el supermercado

Turrón en manga corta en el supermercado