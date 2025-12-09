El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los vecinos de Porrúa, en torno a la palmera de su barrio. Javier Cotera

El último vistazo a la palmera de Porrúa

Los vecinos del barrio se despiden de un ejemplar convertido en símbolo y que, como tantos, no ha podido resistir el ataque del picudo rojo. Mañana la talan

Álvaro Machín

Álvaro Machín

Santander

Martes, 9 de diciembre 2025, 01:00

Está tronzada, aunque desde alguna perspectiva no lo parezca tanto. Con la copa chata. Triste. Porque la estampa de cada palmera moribunda que se ... ha hecho ya familiar para los cántabros gracias al picudo rojo provoca tristeza en el paisaje. Y son cientos de ejemplares, aunque algunos duelen más que otros. Hay palmeras y palmeras. «Esta era el símbolo de toda la vida de un barrio donde los vecinos, gente humilde y trabajadora, nos hicimos una piña». Lo decían ayer en Porrúa. En el epicentro del barrio santanderino, entre «manzanas» de edificios («porque lo de poner nombres a las calles vino mucho después»), junto a un tronco gigantesco al que nadie sabe poner edad con exactitud pero que todos llevan viendo «toda la vida». «Cuando empezaron a edificar, a mediados de los años 50 del pasado siglo, ya estaba». Pues eso. Que la palmera era la primera de los porruanos y ayer tocaba despedirla. Al menos eso quiso hacer este lunes un grupo de vecinos. Mañana la talan. No queda otra. Porque no tiene remedio y porque, en su estado, entre casas y coches, es un peligro.

