Vecinos de La Albericia denuncian las obras de un bloque de viviendas: «Nos están dejando el barrio hecho un asco» 01:39 Jesús Gómez, frente al solar de La Albericia donde se están realizando las obras. / Pablo Bermúdez Critican que los camiones entran y salen por la calle Los Foramontanos cargados de tierra y ensucian los alrededores JOSÉ CARLOS ROJO Santander Miércoles, 26 diciembre 2018, 14:09

«Es una auténtica vergüenza. Nos tienen abandonados desde el Ayuntamiento. Si esto pasara en El Sardinero o en Reina Victoria, en algún lugar del centro de Santander, sería otra cosa». La indignación de Jesús Gómez, presidente de la comunidad de propietarios de la urbanización Ventolines, en la calle Los Foramontanos, en La Albericia (Santander) llega después de semanas de protestas, según dice, por unas obras para construir 120 viviendas en el barrio y que están cubriendo de suciedad los alrededores.

El proyecto, que se encuentra ahora en la primera fase constructiva, con el movimiento de tierras, traslada la suciedad a las calles de alrededor para cubrir todo el barrio. «Los camiones están entrando y saliendo del recinto con toneladas de tierra y están descubiertos, algo que creo que es ilegal. Además no tienen cuidado porque solo las ruedas ya portan mucha tierra que van soltando por todas partes», denuncia.

La obra, adjudicada a la empresa Ascán, está promovida desde la Sociedad de vivienda y suelo de Santander. «Esta mañana lo hemos puesto en conocimiento de la Policía Local y no han hecho mucho caso», agrega. «A alguien se le ha ocurrido que la solución era regar la zona, ha venido un camión cisterna que está rotulado como Ayuntamiento de Santander y lo ha puesto mucho peor. Ahora lo que tenemos es un barrizal». La denuncia se recrudece contra el consistorio santanderino. «Cuando se ponen medios públicos como este camión para subsanar un problema de la empresa privada como es Ascán, creo que es un delito. Yo no soy jurista, por eso no sé si esto es prevaricación o malversación de fondos... No lo sé, pero buena pinta no tiene», apunta el vecino.