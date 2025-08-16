Vecinos de Mataleñas se concentran hoy contra el aparcamiento de autocaravanas

M. C. santander. Sábado, 16 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

La Comisión para la Defensa de Mataleñas celebrará hoy, sábado, a las doce del mediodía, en la zona de los pinos del parking del campo de golf, una concentración para mostrar su rechazo al aparcamiento de autocaravanas en el Paseo de Mataleñas.

El colectivo denuncia que la iniciativa supondría «la pérdida y degradación de un espacio natural y paisajístico emblemático de Santander», así como el aumento de la «presión urbanística y del tráfico rodado» en un área de gran valor medioambiental. Además, apunta que dificultaría el paso peatonal de los vecinos en una senda usada de forma habitual por el vecindario. De igual modo, este lunes se celebrará otra concentración en la Plaza del Ayuntamiento de Santander, a las 12.00 horas.