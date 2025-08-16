El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Vecinos de Mataleñas se concentran hoy contra el aparcamiento de autocaravanas

M. C.

santander.

Sábado, 16 de agosto 2025, 02:00

La Comisión para la Defensa de Mataleñas celebrará hoy, sábado, a las doce del mediodía, en la zona de los pinos del parking del campo de golf, una concentración para mostrar su rechazo al aparcamiento de autocaravanas en el Paseo de Mataleñas.

El colectivo denuncia que la iniciativa supondría «la pérdida y degradación de un espacio natural y paisajístico emblemático de Santander», así como el aumento de la «presión urbanística y del tráfico rodado» en un área de gran valor medioambiental. Además, apunta que dificultaría el paso peatonal de los vecinos en una senda usada de forma habitual por el vecindario. De igual modo, este lunes se celebrará otra concentración en la Plaza del Ayuntamiento de Santander, a las 12.00 horas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Patatas Vallucas estrena terraza con mucho sabor local
  2. 2

    Peio Canales, tercer fichaje del verano
  3. 3

    La falta de agua obliga a siete municipios a abastecerse con camiones cisterna
  4. 4

    Diavida traspasará a su sustituta las ambulancias y todo el equipamiento y se irá sin indemnización
  5. 5

    Muere Javier Lambán, el expresidente aragonés que se opuso a Sánchez
  6. 6

    Evaristo, genio y figura
  7. 7

    La operación salida del puente genera otro atasco en Polanco
  8. 8

    Ángel Arroyo, ganadero en Udías: «Que no pasen sed las vacas»
  9. 9

    Lo que falta del Frente Marítimo
  10. 10

    El Gobierno aprueba la oposición única para Policía Local que demandaban los ayuntamientos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Vecinos de Mataleñas se concentran hoy contra el aparcamiento de autocaravanas

Vecinos de Mataleñas se concentran hoy contra el aparcamiento de autocaravanas