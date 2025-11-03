Vecinos de El Sardinero se posicionan también contra el derribo del Hotel París

'Hotel París: conservar nunca es demoler'. Con ese títular, el Grupo Alceda se posicionó esta semana contra el derribo del inmueble en una tribuna ... que publicaron en este periódico, ya que la intención de la propiedad es demolerlo para levantar el inmueble de nuevo con las mismas características, como ya hicieron con el Hotel Sardinero. Ahora, a la petición de la entidad en defensa del patrimonio se une la Asociación Ciudadana en Defensa de El Sardinero. Como explican estos vecinos, su posición es «firme» ante la posibilidad de que, en el futuro, se modifique el Hotel París, «un edificio histórico y emblemático cuya presencia forma parte de la identidad arquitectónica, cultural y sentimental de Santander».

Para los miembros de la asociación vecinal, el Hotel París «no es únicamente un inmueble». «Es memoria colectiva, paisaje urbano y pieza clave de la imagen histórica de El Sardinero. Su silueta, vinculada al desarrollo turístico de la ciudad desde inicios del siglo XX, lo convierte en un referente patrimonial cuya conservación debe ser prioritaria».

Aunque, en principio, su imagen no se verá alterada, sino que se construirá una réplica.El proyecto está aún en una fase muy inicial, pero el Ayuntamiento aprobó a principios de septiembre de forma inicial las obras de reconstrucción del edificio, ubicado en la Avenida de los Hoteles. De acuerdo con los informes del servicio municipal de Arquitectura, las características de las obras previstas en el proyecto básico requieren ahora la tramitación del expediente de acuerdo a lo establecido en la normativa del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico Artístico de El Sardinero. Como recogió el BOC, el proyecto básico para el hotel contempla la demolición de las cubiertas y del interior de todo el edificio, incluida la estructura; y el proyecto de ejecución incluye también la demolición de las fachadas. Para dar luz verde a esta reconstrucción, el servicio de Arquitectura evaluó el inmueble para confirmar su mal estado y la necesidad de las intervenciones. Como recogen en su informe, se comprobó el alcance de las patologías y se confirmó que los suelos están desnivelados, los paños de la fachada están abombados y hay grietas significativas que están resueltas con un aparejo de ladrillo mal ejecutado en origen cuyo mortero de agarre se encuentra apagado o muerto, sin apenas adherencia que garantice su función estructural de muro de carga. Pero, aunque la intención de la propiedad sea construir un hotel con las mismas características, eso no conforma a los vecinos. «Se han planteado propuestas que contemplan la demolición total del edificio para su sustitución por otro similar. Nuestra asociación quiere subrayar que: conservación nunca es demolición, demoler y reproducir es destruir historia, sustituir autenticidad por copia y romper con la esencia que define este enclave». A esto añaden que «Santander ha perdido ya demasiado patrimonio: hoteles, palacetes, comercios históricos, fachadas que daban carácter a nuestras calles. Cada pérdida ha sido irreversible».

Rehabilitar sin derribar

Por eso, lo que piden es que el Hotel París se rehabilite con criterios arquitectónicos «rigurosos»; que se elija «sostenibilidad frente a especulación»; y se protejan los bienes que «cuentan nuestra historia compartida». A su juicio, existen soluciones técnicas viables para rehabilitarlo, adaptarlo a normativas y recuperar su función «sin sacrificar su valor cultural y urbanístico».

Así, reclaman que se descarte la demolición total, que el proyecto se ajuste a principios reales de conservación patrimonial, «no a una reproducción sin alma», y que haya transparencia institucional, evaluación independiente y participación ciudadana en cualquier decisión que afecte al inmueble.