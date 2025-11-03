El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El Hotel París de El Sardinero se derribará y volverá a construirse. Juanjo Santamaría

Vecinos de El Sardinero se posicionan también contra el derribo del Hotel París

Tras la tribuna publicada por el Grupo Alceda en este periódico contra la demolición del inmueble, la asociación vecinal se suma a su petición

Ángela Casado

Ángela Casado

Santander

Lunes, 3 de noviembre 2025, 07:13

Comenta

'Hotel París: conservar nunca es demoler'. Con ese títular, el Grupo Alceda se posicionó esta semana contra el derribo del inmueble en una tribuna ... que publicaron en este periódico, ya que la intención de la propiedad es demolerlo para levantar el inmueble de nuevo con las mismas características, como ya hicieron con el Hotel Sardinero. Ahora, a la petición de la entidad en defensa del patrimonio se une la Asociación Ciudadana en Defensa de El Sardinero. Como explican estos vecinos, su posición es «firme» ante la posibilidad de que, en el futuro, se modifique el Hotel París, «un edificio histórico y emblemático cuya presencia forma parte de la identidad arquitectónica, cultural y sentimental de Santander».

