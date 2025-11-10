Se vende piso en Santander por 49.000 euros y con okupas dentro

«¡Oportunidad en Santander!». Así comienza el anuncio online de la venta de un inmueble por solo 84.000 euros ubicado en la calle Universidad, ... cerca de la Avenida de los Castros, «en un entorno tranquilo y natural, perfecto para quienes buscan confort y bien situado», prosigue el texto. El piso tiene 50 metros cuadrados, una habitación y un coste razonable dentro de lo estipulado hoy en día en el mercado, cuyos precios, teniendo en cuenta la zona y las comodidades del entorno, no suelen bajar de los 150.000 euros.

El gato encerrado de esta súper oferta se esconde detrás de la típica frase de inmobiliaria de 'no pierdas la oportunidad de hacer de este piso tu nuevo hogar': «El inmueble se encuentra okupado ilegalmente por terceros». Y por si fuera poco, los interesados en la vivienda deberán adquirirla, no solo con ese gran handicap de estar okupada, también sin poder ver el piso por dentro, ya que no se facilitan fotografías ni se puede, lógicamente, visitar. Ahora bien, la ganga reside en el precio, a casi la mitad de lo que costaría sin okupas o inquiokupas.

No es lo mismo okupa que inquiokupa La diferencia entre estos dos términos es sencilla. Okupa es aquel que entra por la fuerza, de forma ilegal, rompiendo una puerta o una ventana, en una propiedad privada y el inquiokupa es el inquilino con un contrato de alquiler que, por circunstancias económicas o porque así lo tenía premeditado, deja de pagar.

Teniendo en cuenta que cada vez son más, algunos portales inmobiliarios han decidido crear una nueva etiqueta, 'ocupado ilegalmente', para que los interesados sepan a qué atenerse. ¿Qué significa ese 'topic'? Que alguien reside en la vivienda sin contrato vigente ni permiso del propietario del inmueble. La okupación no está recogida de forma explícita en el marco legal de estas páginas web. Sin embargo, sí aplica dos conceptos que se refieren a ello: la usurpación y el allanamiento de morada.

Según datos facilitados por el Ministerio del Interior, Cantabria registró el año pasado 102 casos de usurpación o allanamiento de morada, la cifra más alta de los últimos 15 años (desde que hay registros). Ese dato corresponde a los casos que se han denunciado, aunque tanto el Gobierno de Cantabria como la plataformas antiokupas apuntan que la cifra es mucho más alta. Hace unos meses, el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Okupación, Ricardo Bravo, explicaba a este periódico que «el año pasado se denunciaron 16.426 casos de okupación en España, pero calculamos que hay más de 80.000 afectados».

Ante este panorama, cada vez más propietarios, desesperados, deciden comercializar sus viviendas a precios considerablemente bajos, sin embargo la mayor parte de la cartera de inmuebles okupados -casas, pisos, locales y garajes- pertenece a bancos o fondos de inversión, que les dan salida a precios de mercado muy reducidos para agilizar su venta.

Dos conceptos Usurpación Se produce cuando una o más personas entran en una vivienda deshabitada y se establecen en ella sin el consentimiento o en contra la voluntad de sus propietarios.

Allanamiento de morada Una persona okupa una vivienda habitada o una morada y se establece en ella sin permiso de sus dueños, lo que vulnera la intimidad de los propietarios e implica penas de prisión.

El de la calle Universidad no es el único piso en venta con okupas en Santander. Hay otros, como el ático de Prado San Roque por el que piden 49.000 euros. El patrón se repite. Una única imagen del exterior del edificio y una descripción de la vivienda con detalles de un inmueble del que se desconoce el estado de conservación actual, la situación ocupacional, arrendaticia, de servicios y de suministros. Parece otro chollo, teniendo en cuenta que tiene dos habitaciones, pero lo que el comprador puede encontrar dentro es toda una sorpresa. «En la actualidad está en un proceso de desalojo de okupa. Se puede vender y hacerse cargo el comprador de la expulsión del mismo», señala el anuncio. En Peñacastillo hay otro, con 75 metros cuadrados, dos habitaciones y un baño, por 103.000 euros. «Desde el momento en que cruces la puerta de entrada, te sentirás acogido por su ambiente cálido», señala el anuncio. Y la letra pequeña: «Esta propiedad está okupada por terceros. No se puede visitar. No apta para compradores que requieran financiación hipotecaria. El comprador será responsable de los trámites y gastos relacionados con la desokupación del inmueble».

Sólo en Santander hay a la venta más de una veintena de viviendas con inquilinos dentro que no pagan. La Asociación Afilia, que aglutina a 18 agencias de Cantabria, reconoce que «de cuatro años para acá ha crecido el número de propietarios que decide deshacerse del problema», aunque considera que el porcentaje es aún muy bajo. El presidente de la asociación, Álvaro Martínez, cree que «es más el miedo a lo que se oye por ahí, como que pueden perder la vivienda», lo que empuja a los dueños a colgar el cartel de 'se vende'. ¿Y se compran este tipo de inmuebles? «Si alguien adquiere un piso con okupas es porque tiene experiencia y lo ha conseguido en otra ocasión, sino es muy difícil que alguien lo compre», apunta Martínez.

La inmobiliaria Inder, que trabaja con fondos de inversión, tiene 38 inmuebles ocupados ilegalmente a la venta en Cantabria. «El otro día he vendido un piso de 400.000 en 230.000 porque tenía inkiokupas y lo mismo ha ocurrido con un trastero/local en Soto de la Marina, se lo vendimos a un particular a un precio muchísimo más bajo», explica Luisa Díaz, responsable de Inder, quien subraya que «ahora también entran en garajes a vivir... Es un mundo aparte».

El negocio de los fondos de inversión Detrás de estos anuncios de inmuebles con ocupación ilegal hay muchos bancos y fondos de inversión. Por ejemplo, familias con dinero que se juntaron para comprar paquetes con los que invertir, un negocio con un elevado éxito de rentabilidad pero con importantes riesgos financieros, como largos y costosos procesos judiciales de desahucio. En algunos casos son los propios fondos quienes inician los trámites para expulsar a los inquilinos y en otros es el particular que adquiere la vivienda quien debe denunciarlo.

El pasado mes de julio, «en respuesta a la creciente preocupación social», el Gobierno de Cantabria aprobó la puesta en marcha de un teléfono para la atención inmediata a los propietarios afectados por la okupación ilegal de sus viviendas. El objetivo, según explicó en su momento el Ejecutivo, era dotar a la ciudadanía de «herramientas útiles y accesibles en defensa de su derecho a la propiedad y promover, al mismo tiempo, una respuesta institucional coordinada, respetuosa con la legalidad y comprometida con la protección de los derechos fundamentales». Este teléfono, contemplado dentro de las medidas de la Ley de Vivienda, se pondrá en activo «próximamente», «en cuanto se contrate a un abogado que pueda asesorar a las personas que lo utilicen».