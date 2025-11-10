El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Uno de los pisos ocupados ilegalmente en la calle Universidad, en Santander. Google Maps
Santander

Se vende piso en Santander por 49.000 euros y con okupas dentro

La capital cántabra tiene más de una veintena de viviendas con ocupación ilegal en venta en portales inmobiliarios

Ana del Castillo

Ana del Castillo

Santander

Lunes, 10 de noviembre 2025, 07:11

«¡Oportunidad en Santander!». Así comienza el anuncio online de la venta de un inmueble por solo 84.000 euros ubicado en la calle Universidad, ... cerca de la Avenida de los Castros, «en un entorno tranquilo y natural, perfecto para quienes buscan confort y bien situado», prosigue el texto. El piso tiene 50 metros cuadrados, una habitación y un coste razonable dentro de lo estipulado hoy en día en el mercado, cuyos precios, teniendo en cuenta la zona y las comodidades del entorno, no suelen bajar de los 150.000 euros.

