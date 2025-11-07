Las viviendas de lujo que se levantarán en Menéndez Pelayo ya están vendidas

Ha pasado solo una semana desde que los vecinos del Paseo de Menéndez Pelayo vieron cómo llegaba la maquinaria a la zona para derribar el ... edificio de la Clínica Cotero, en el número 48. Y ya poco queda de ese espacio, también conocido como Instituto Cántabro de Oftalmología, que abrió sus puertas en 1994 y estuvo operativo hasta junio de 2016. De hecho, ayer solo se mantenía en pie la parte trasera del inmueble. El derribo avanza muy rápido y la idea que tiene el Grupo Sidecan (Soluciones Integrales de Cantabria), que está al frente de la actuación, es terminar hoy ya con las labores de demolición para así poder empezar cuanto antes con los trabajos del nuevo edificio, que albergará cinco pisos de lujo. Aunque antes tendrán que sacar todo el material que ha dejado la demolición, para poder instalar las grúas y el pilotaje.

El comentario entre los vecinos de esta céntrica calle durante los últimos días tiene relación con la «rapidez» con la que se han tirado abajo las paredes de la clínica. «Ahora hay mucho jaleo con las obras, pero sin duda hacia falta que la imagen de este edificio cambiara. Estaba ahí abandonado y solo servía para que se acumulara basura», apunta Nieves, que reside en la parte más alta de la calle. Lo del jaleo lo dice porque justo al lado de estos trabajos también se están desarrollando otros para mejorar la cubierta del chalé en el que se encuentra la congregación Siervas de María, presentes en Santander desde el año 1875.

Aunque lo más llamativo es que, a pesar de que aún no han comenzado las obras de las viviendas como tal, ya están las cinco vendidas. Estas tendrán unas dimensiones de entre 100 y 180 metros cuadrados y el precio de su venta partió desde los 790.000 euros.

Edificio minimalista

Como avanzó El Diario Montañés hace un año, las cinco viviendas, de dos y tres habitaciones, tendrán sistema de aerotecnia para climatizar las estancias y suelo radiante. Todas tendrán terraza menos la de la planta baja, que contará con un amplio jardín. Además, todas las viviendas del edificio, cuya fachada será ventilada, tendrán dos plazas de garaje, una de moto y un trastero. Según las infografías que se presentaron entonces, cuando el proyecto aún pertenecía al fondo de inversión madrileño –vendió el proyecto por la falta de «agilidad» municipal– el aspecto del inmueble cambiará drásticamente respecto a cómo se encontraba la clínica; deteriorada, con grafitis, humedades y basura acumulada en el exterior del edificio. La idea es que la nueva infraestructura sea moderna, de corte minimalista y tonos claros, dejando atrás la llamativa estructura que tenía el anterior inmueble, ya casi demolido entero, con tejado a dos aguas y amplios ventanales.

Una zona en auge

El Paseo de Menéndez Pelayo ha experimentado un gran crecimiento en los últimos años en su oferta hotelera y también de viviendas de lujo. De hecho, hace unos meses finalizó la obra de un edificio que cuenta con once viviendas cerca de la rotonda del Alto Miranda –en la parte más alta del paseo– y se está reconvirtiendo una casona en pisos de lujo, en el número 79, que también ejecuta el Grupo Sidecan. Tras esperar cinco años para poder empezar este proyecto, lo hicieron a principio de 2024 para construir seis viviendas, de las cuales dos serán dúplex. La reforma cuenta con una inversión de casi 3,9 millones de euros y la idea que tiene la empresa constructora es poder entregar las viviendas antes de que termine el año.