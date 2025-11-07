El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La maquinaria trabajaba, ayer, en las obras de derribo de la Clínica Cotero, en Menéndez Pelayo. Roberto Ruiz

Las viviendas de lujo que se levantarán en Menéndez Pelayo ya están vendidas

La empresa constructora pretende terminar hoy el derribo de la Clínica Cotero y así comenzar con las obras del nuevo edificio

Candela Gordovil

Candela Gordovil

Santander

Viernes, 7 de noviembre 2025, 07:14

Ha pasado solo una semana desde que los vecinos del Paseo de Menéndez Pelayo vieron cómo llegaba la maquinaria a la zona para derribar el ... edificio de la Clínica Cotero, en el número 48. Y ya poco queda de ese espacio, también conocido como Instituto Cántabro de Oftalmología, que abrió sus puertas en 1994 y estuvo operativo hasta junio de 2016. De hecho, ayer solo se mantenía en pie la parte trasera del inmueble. El derribo avanza muy rápido y la idea que tiene el Grupo Sidecan (Soluciones Integrales de Cantabria), que está al frente de la actuación, es terminar hoy ya con las labores de demolición para así poder empezar cuanto antes con los trabajos del nuevo edificio, que albergará cinco pisos de lujo. Aunque antes tendrán que sacar todo el material que ha dejado la demolición, para poder instalar las grúas y el pilotaje.

