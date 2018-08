'You are welcome': así se vive en la periferia de Santander Soportales de la calle de los Ciruelos / FSC El proyecto de turismo experimental, obra de la artista Amanda Pola, muestra a los turistas la experiencia cotidiana de las zonas más alejadas del centro EP Martes, 14 agosto 2018, 09:07

Una instalación artística itinerante mostrará desde este martes, 14 de agosto hasta el día 18, en distintos puntos de Santander, la experiencia cotidiana de aquellos vecinos y residentes en las zonas de la ciudad más alejadas del centro, a las que normalmente no acceden los turistas.

Esta obra es el resultado del proyecto de turismo experimental denominado 'You are welcome', realizado por la artista Amanda Pola, que se centra en el intercambio de puntos de vista sobre una misma ciudad entre aquellos residentes habituales y los que solo la visitan durante un tiempo.

Este proyecto, premiado en la convocatoria de ayudas 'Cultura Emprende' de la Fundación Santander Creativa (FSC), ha llevado a que durante meses, Amanda Pola, acompañada por la fotógrafa catalana, Caterina Pérez haya recorrido zonas periféricas de Santander, como Cazoña, Monte, Cueto o General Dávila, para conocer la vida de estos vecinos.

Así, Pola ha hablado con niños, personas mayores y familias de estas zonas sobre su experiencia, mientras la fotógrafa Caterina Pérez captaba con su cámara y su mirada la vida cotidiana de estos vecinos.

Esas imágenes son las que ahora, convertidas en cuidadas y hermosas postales, forman parte de esta instalación artística, que está integrada por tres escritorios de madera plegables en los que los turistas podrán sentarse y abrir una caja que guardará las postales.

Una vez halladas podrán escribir sus impresiones y generar así ese intercambio y correspondencia de sensaciones con los vecinos.

Junto a los escritorios se colocará un ciclomotor con una plataforma en la parte de atrás que exhibirá un mapa de Santander donde la gente podrá dejar consejos y anotaciones para los turistas.