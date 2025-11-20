El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ayuntamiento de Villar del Humo en Cuenca. R. C.

El alcalde de un pueblo de Cuenca detenido por tener una plantación de marihuana anuncia su dimisión

El alcalde no dejará su acta de concejal como le había pedido su partido, el PP

J. M. L.

Jueves, 20 de noviembre 2025, 18:51

Comenta

César Saiz, el alcalde de Villar del Humo (Cuenca) detenido esta semana por la Guardia Civil por tener una plantación de marihuana en su casa, anunció este jueves su dimisión pero aclaró que no entregará su acta de concejal como le había pedido su partido, el PP.

Saiz fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública después de que se hallaran en su casa 215 plantas de marihuana y cogollos dispuestos para su venta dentro de una operación antidroga de mayor escala. El alcalde de este pueblo de 176 habitantes que ganó en las últimas elecciones municipales por mayoría absoluta presentándose por las siglas del PP, partido en el que no milita, emitió este jueves un comunicado indicando que seguirá en el Ayuntamiento de Villar del Humo como concejal no adscrito.

Saiz también pidió respeto a las investigaciones en torno a su detención y «para mi persona y mi familia, hostigada desde hace días y cuya vida cotidiana se está viendo seriamente condicionada». Asimismo, aseguró que compañeros de la corporación municipal están siendo «acosados y presionados» a pesar de que «nada tienen que ver con lo acontecido».

El hasta ahora alcalde de este pequeño municipio de la Serranía Baja de Cuenca subrayó en su comunicado público que «en ningún momento, ni ahora ni en años anteriores, he perjudicado de manera económica al Ayuntamiento de Villar del Humo ni, por supuesto, a sus vecinos».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El fontanero de Santander que te cobra 2.000 euros por instalarte una caldera y luego, ni instalación ni caldera
  2. 2 El temporal deja varias incidencias por granizo y nieve en la red de carreteras cántabras y un choque múltiple en la A-67
  3. 3

    Dos maletas y un colchón en el Panteón del Inglés
  4. 4

    Detienen a un guardia civil en el Puerto de Bilbao con 120 kilos de cocaína en el coche patrulla
  5. 5 La rotonda de Valdecilla Sur se convierte en un gran lago a causa de la tromba de agua
  6. 6

    Muere un operario en un accidente laboral en el polígono de Barros
  7. 7

    Un fallo en «la comprobación de puertas» deja en la calle a todos los pasajeros del tren de la línea C-2 en Santander
  8. 8

    Los pescadores recreativos deberán registrar su pesca en una aplicación
  9. 9

    Un vecino de Renedo de Cabuérniga sufre tres ataques de lobo en apenas cinco días
  10. 10

    El Ayuntamiento de Santander suspende la recogida neumática en Castilla-Hermida y en la calle Alta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El alcalde de un pueblo de Cuenca detenido por tener una plantación de marihuana anuncia su dimisión

El alcalde de un pueblo de Cuenca detenido por tener una plantación de marihuana anuncia su dimisión