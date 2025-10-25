Un anciano muere en el incendio de una residencia en Ciudad Real Un anciano muere en el incendio de una residencia en Ciudad Real

Un anciano falleció este sábado en la residencia de mayores de Carrión de Calatrava (Ciudad Real) como consecuencia de un incendio que obligó a desalojar el centro. Los hechos ocurrieron pasadas las seis de la madrugada en la residencia de ancianos «Virgen de la Encarnación» de este pueblo de 3.200 habitantes.

El fuego obligó a desalojar a otros 96 internos que se encontraban dentro del edificio. De ellos, 91 fueron alojados en el polideportivo municipal, donde se habilitaron decenas de colchones y camillas, y los otros cinco fueron recogidos por sus propios familiares. Uno de estos cinco, una anciana, tuvo que ser trasladada al Hospital General Universitario de Ciudad Real por inhalación de humo así como dos trabajadoras de la residencia, de 54 y 56 años. Además, veinte residentes fueron atendidos a las puertas del centro por síntomas de inhalación de humo pero no requirieron su evacuación al hospital.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de la Guardia Civil así como una UVI móvil, siete ambulancias y bomberos de Ciudad Real y Daimiel (Ciudad Real) que se encargaron de controlar y extinguir el incendio a lo largo de cuatro horas. En cuanto al origen del fuego, fuentes de la investigación abierta han apuntado a un posible fallo en un conducto eléctrico.

Esta residencia privada, que está concertada con la Junta de Castilla-La Mancha, es gestionada por el grupo Enoc Corporación Geriátrica y ofrece alojamiento en habitaciones individuales y dobles además de atención geriátrica y social.