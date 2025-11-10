El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tramo de la Vía Apia, a las afueras de Roma, aún en uso. Sergio García

Todos los caminos que iban a Roma

Rutas antiguas ·

El proyecto Itiner-e reconstruye 300.000 kilómetros de carreteras del Imperio Romano y revela que se extendía más allá de lo que se pensaba

Julio Arrieta

Julio Arrieta

Lunes, 10 de noviembre 2025, 01:17

Comenta

Lo que mantenía unido al vasto territorio del Imperio Romano era un entramado de carreteras que superaba en longitud a cualquier red vial moderna. Durante ... siglos, arqueólogos, historiadores y exploradores han perseguido los restos de esas vías: hitos milenarios, tramos pavimentados, menciones en itinerarios antiguos, epígrafes... pero nadie había logrado reunir todas las piezas de este puzle. Ahora un equipo internacional de investigadores, liderado por expertos de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y la Universidad de Aarhus (Dinamarca), ha creado Itiner-e, el mapa digital más completo y detallado jamás realizado de las calzadas del Imperio. El trabajo, publicado en la revista Scientific Data del grupo Nature, cifra en 299.171 kilómetros la extensión total de las vías romanas, más de lo que se creía hasta ahora.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece el cántabro hospitalizado en Vietnam desde hace dos meses
  2. 2 Un buen plato de garbanzos tiene difícil competidor
  3. 3

    Casa Maestro se asegura una segunda vida
  4. 4

    «El Racing ha desaprovechado la oportunidad de implicar a la ciudadanía y al talento creativo»
  5. 5

    Santa Clotilde asumirá pruebas de los cribados de cáncer de mama y de colon a partir de 2026
  6. 6

    La Iglesia se hace un hueco entre los jóvenes cántabros
  7. 7

    El Puerto prepara su gran salto para 2030 con inversiones por valor de 270 millones
  8. 8

    Lo que parecía y lo que fue
  9. 9

    Robots de IA para atender a los vecinos de Colindres, Alfoz de Lloredo y Puente Viesgo
  10. 10

    Sierra del Oso gana la Alquitara de Oro en la Fiesta del Orujo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Todos los caminos que iban a Roma

Todos los caminos que iban a Roma