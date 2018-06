«No he trabajado nunca»: la vida de 'El Canuto', el padre de Granada al que le han quitado once hijos Juan Manuel Heredia 'El Canuto' (i) posa en su casa rodeado por familiares. / Pepe Torres (Efe) Juan Heredia, noticia por la decisión de la Junta de Andalucía de retirarle once de sus 30 hijos, fue protagonista del programa de TVE 'Comando Actualidad', donde contaba cómo era su convivencia en su cueva de El Marchal REDACCIÓN Granada Jueves, 21 junio 2018, 13:32

Es una de las noticias que más repercusión está teniendo en los medios nacionales después de que IDEAL la adelantara el pasado miércoles: Servicios Sociales ha retirado la tutela de 11 de sus 30 hijos a un vecino de la localidad granadina de El Marchal. La Junta entiende que Juan Heredia, apodado 'El Canuto', no atendía a los menores de la forma adecuada.

El protagonista de esta historia, por su parte, negó que los niños vivieran en situación de «desamparo» y consideró esta retirada un «secuestro», asegurando que se gana la vida «honradamente».

Sin embargo, cabe recordar que, en 2008, TVE convirtió a Heredia en protagonista de un reportaje de 'Comando Actualidad' en el que llegó a presumir de que él «nunca había trabajado». En el programa del ente público, el hombre desvelaba tener cuatro esposas, dos de las cuales vivían con él en ese momento y las otras dos residían en Castilla-La Mancha. «Trabajar no he trabajado nunca. Yo no sé lo que es trabajar», incidía hace 12 años.

La pieza emitida por TVE, que pueden ver en el vídeo que acompaña a esta información, relfejaba entonces la extraña situación de convivencia de esta familia de El Marchal. «Nosotros matar no matamos. Lo que Dios quiera que venga, aquí estamos», declaraba Heredia en relación a sus hijos. «Esta tiene nueve, esta tiene 10, va a tener 10, la otra tiene otros cuantos», añadía, señalando a las que decía eran sus mujeres para rematar confesando que no se había casado por la ley gitana sino que ésto era cosa del «gusto de cada uno».

En el momento en el que el reportero le preguntó por la ilegalidad de tener 4 esposas respondía que «tampoco es legal de que la mujer se vaya con otro y te denuncie y vayas a la cárcel por una 'chuminá'. La justicia española no sirve para nada, vamos mejor por la ley gitana».

«Yo me he permitido el lujo de traer hijos y echo una manita a las mujeres. Echo una mano y si les tengo que dar 'un currito' también se lo doy, las quiero bien derechas», agregó 'El Canuto' ante las cámaras de TVE.

«Aquí se acuestan los que pueden, aquí por este lado los que pueden , aquí se acuestan unos pocos, aquí otros pocos, en este colchón otros pocos...», relataba Heredia, al mismo tiempo que recorría distintos espacios de la cueva en la que viven.