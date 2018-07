Los primeros animales de la Tierra ya causaron un calentamiento global En los 100 millones de años que siguieron, las condiciones para estos primitivos seres vivos se volvieron mucho más duras, a medida que los niveles de oxígeno del océano caían y la concentración de dióxido de carbono aumentaba EUROPA PRESS Madrid Lunes, 2 julio 2018, 17:14

La evolución de los primeros animales de la Tierra hace más de 500 millones de años desató un proceso de calentamiento global, al descomponer material orgánico en el lecho marino y generar más CO2.

En los 100 millones de años que siguieron, las condiciones para estos primeros animales se volvieron mucho más duras, a medida que los niveles de oxígeno del océano caían y el dióxido de carbono causaba el calentamiento global.

La investigación, publicada en 'Nature Communications', proviene de las universidades de Exeter, Leeds y Amberes, y de la Vrije Universiteit Brussel.

«Como gusanos en un jardín, pequeñas criaturas en el fondo marino perturban, mezclan y reciclan materia orgánica muerta, un proceso conocido como bioturbación», dijo el profesor Tim Lenton, de la Universidad de Exeter.

«Debido a que el efecto de la madriguera de los animales es tan grande, uno esperaría ver grandes cambios en el medio ambiente cuando todo el suelo oceánico cambie de un estado inalterado a uno bioturbado».

«De hecho, vimos una disminución en los niveles de oxígeno en el océano hace alrededor de 520 millones de años», dijo el profesor Filip Meysman, de la Universidad de Amberes. «Pero la evidencia del registro de la roca mostró que los sedimentos estaban solo un poco alterados».

El profesor Simon Poulton, de la Universidad de Leeds, dijo: «Esto significaba que los animales que vivían en el lecho marino en ese momento no eran muy activos y no se movían muy profundamente en el lecho marino. A primera vista, estas dos observaciones no parecieron sumar».

El autor principal, Sebastiaan van de Velde, de la Vrije Universiteit Brussel, explicó: «El factor crítico fue darse cuenta de que los mayores cambios ocurren en los niveles más bajos de la actividad animal. Esto significó que los primeros bioturbators tuvieron un impacto masivo».

Los investigadores dijeron que esta comprensión era la «pieza que faltaba en el rompecabezas», y les permitieron construir un modelo matemático de la Tierra alrededor de ese tiempo para observar los cambios causados por estas formas tempranas de vida.

Benjamin Mills, también de la Universidad de Leeds, quien dirigió esta parte de la investigación, dijo: «Cuando ejecutamos nuestro modelo, nos sorprendió lo que vimos. La evolución de estos pequeños animales de hecho disminuyó el oxígeno en el océano y la atmósfera, pero también aumentó los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera a tal punto que causó un evento de calentamiento global.

«Sabíamos que el calentamiento se produjo en este punto de la historia de la Tierra, pero no nos dimos cuenta de que podría ser impulsado por los animales».

Este proceso empeoró las condiciones de estos animales, lo que posiblemente contribuyó a una serie de eventos de extinción en masa durante los primeros 100 millones de años de evolución animal.

«Existe un paralelo interesante entre los primeros animales que cambian su mundo de una manera que fue mala para ellos, y lo que los humanos estamos haciendo ahora en el planeta», dijo el profesor Lenton, director del nuevo Instituto de Sistemas Globales de Exeter, que apunta a Desarrollar soluciones transformadoras a los desafíos que enfrenta el mundo de hoy.

«Estamos creando un mundo más caliente con anoxia en expansión (deficiencia de oxígeno) que es malo para nosotros y para muchas otras criaturas con las que compartimos el planeta».