La cirugía taurina pone en común sus avances en un congreso en Santander

«Creo que hacía muchos años que no se veía en las sesiones científicas el salón tan abarrotado como ha estado en Santander prácticamente todos ... los días. Y, sobre todo, lo más importante, con mucha gente joven». El Doctor Enrique Crespo, uno de los cirujanos taurinos más reputados de España se muestra tajante a la hora de valorar el Congreso de Cirugía Taurina celebrado en la capital cántabra a finales de octubre. Con el cirujano jefe de la plaza de toros de Cuatro Caminos, Daniel Casanova, como anfitrión, la cita contó con la presencia de profesionales de la talla de Pascual González Masegosa, Pilar Val-Carreres u Octavio Mulet, responsable del equipo médico de la plaza de toros de La Maestranza de Caballería de Sevilla.

Además de poner en común conocimientos y novedades en la materia, los casi 100 asistentes entre profesionales y acompañantes pudieron disfrutar de las bondades de la región y conocer Comillas o la neocueva de Santillana, así como disfrutar de la cena de clausura en el Casino. Casanova reafirma la opinión de Crespo acerca del éxito del evento y apunta a que debe servir para poner valor la especialidad. «No es fácil formarse, un profesional tendría que estar muchos años en la plaza para tener experiencia, se tiene que hacer a través de los programas de formación. Hay que prestigiarlo para que la gente lo vea como atractivo».

Casanova: «Hay que prestigiar la materia para que los profesionales lo vean como algo atractivo»

En las tres jornadas que duró el congreso los profesionales pusieron sobre la mesa las cornadas más graves que se habían tratado en las plazas de toros en el último año, como la sufrida por Morante de la Puebla en Pontevedra o las de los novilleros Sergio Rollón o Bruno Aloi. Una formación necesaria dado que la frontera entre la vida y la muerte cuando un pitón atraviesa carne puede ser de apenas segundos.

Los profesionales reunidos en Santander disertaron sobre lesiones vasculares y las nuevas tecnologías existentes para solucionarlas, con la participación de otro cántabro, Francisco Gutiérrez, integrante del equipo que dirige Casanova en Cuatro Caminos, sobre la nomenclatura de las lesiones que sufren los toreros y sobre la legislación que impera en las comunidades autónomas acerca de la legislación que debe regir en las enfermerías de plazas de toros fijas y portátiles. «Yo trabajo en la zona de Madrid, algunas capitales de provincia o en el Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo y yo no iría como jefe de servicio médico si no tengo la confianza en la infraestructura sanitaria».

En el aspecto lúdico, la expedición contó con los refuerzos del ganadero Victorino Martín y del torero Enrique Ponce, entrevistado por el periodista Andrés Amorós, y visitó las instalaciones de la plaza de toros de Cuatro Caminos.