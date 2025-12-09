El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Un repartidor de Glovo. EP

Detienen a un conductor por circular cuatro kilómetros con un repartidor sobre el capó en Algeciras

La Guardia Civil lo arresta por conducción temeraria y por carecer de permiso tras una discusión en la A-7

EP

Martes, 9 de diciembre 2025, 17:24

La Guardia Civil ha detenido en Algeciras (Cádiz) a un conductor que circuló durante unos cuatro kilómetros por la autovía A-7 con un repartidor subido al capó de su furgoneta, tras mantener una discusión previa con el motorista.

Los hechos ocurrieron el pasado 29 de noviembre en una rotonda cercana al centro comercial Puerta de Europa, donde se inició un altercado entre el conductor de una furgoneta y el de una motocicleta, que portaba una mochila térmica de una empresa de reparto, según ha informado la Guardia Civil en una nota.

En un momento del incidente, y por causas que no han podido esclarecerse, el repartidor acabó agarrado a los limpiaparabrisas de la furgoneta, quedando sobre el capó mientras el vehículo se incorporaba a la autovía. Durante el trayecto, el conductor realizó maniobras bruscas con la intención de arrojar al motorista a la calzada, lo que puso en grave peligro su integridad y la del resto de usuarios de la vía.

Efectivos del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Algeciras interceptaron finalmente el vehículo y procedieron a la detención del conductor. Se le imputan dos supuestos delitos contra la seguridad vial: uno por conducción temeraria con manifiesto desprecio por la vida, tipificado en el artículo 380 del Código Penal, y otro por conducir careciendo de permiso debido a la pérdida total de los puntos, contemplado en el artículo 384.

Estos delitos conllevan penas de prisión de entre seis meses y dos años, así como la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un periodo superior a uno y hasta seis años.

Tras su arresto, el conductor fue trasladado a las dependencias de la Guardia Civil de Tráfico de la Comandancia de Algeciras, donde se instruyeron las diligencias correspondientes antes de ser puesto a disposición del Juzgado de Guardia de la localidad.

