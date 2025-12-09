El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ismael Maceira, en su casa de Bilbao, después de la entrevista. Yvonne Iturgaiz

«Mi día a día se hace cuesta arriba porque desde el minuto uno ya me levanto con cansancio»

Cuando Ismael Maceira tenía doce años le diagnosticaron covid persistente y desde entonces apenas sale de su casa. Sin embargo, ahora es CEO de una startup de terapias digitales

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Martes, 9 de diciembre 2025, 00:07

Comenta

A los doce años y en primero de la ESO, Ismael Maceira era un «buen estudiante al que le gustaba hacer un montón de cosas», ... recuerda él mismo de aquellos tiempos que aunque parezcan lejanos fueron hace cuatro años. «Pero cuando cogí el covid comencé a vivir en un cuerpo que no me responde. Estuve mucho tiempo dando positivo y con síntomas. Pasé por diferentes especialidades, como cardiología, neumología o neurología hasta que en medicina interna me dijeron las palabras mágicas: tenía covid persistente», mantiene Maceira, ahora con 16 años y residencia en Bilbao. «Yo era un niño totalmente normal y de repente no remontaba para ir a clases. Perdí la retención oral y escrita, y estaba siempre con cansancio. No podía estudiar. Tenía un párrafo adelante y no había manera que me lo aprendiera. El ritmo de clase no me venía nada bien».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Lo que cobran los alcaldes de Cantabria
  2. 2

    «Con Hormaechea y Revilla no controlabas lo que podía pasar en un acto»
  3. 3

    Un terremoto de magnitud 4 sacude el corazón de Álava
  4. 4

    El Peugeot 407, de ganador al estigma de la corrupción
  5. 5

    La falta de nieve en Alto Campoo obliga a cerrar las pistas al cuarto día de su apertura
  6. 6

    Francisco Viar no cobra sueldo como alcalde de Santa María de Cayón
  7. 7

    El cabreo de Andrés (segunda parte)
  8. 8

    Ampros, seis décadas rompiendo barreras
  9. 9 Muere el piloto Enzo Badenas, de 17 años, tras un grave accidente
  10. 10

    Los delitos contra la libertad sexual crecen el 11% y las estafas informáticas siguen al alza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes «Mi día a día se hace cuesta arriba porque desde el minuto uno ya me levanto con cansancio»

«Mi día a día se hace cuesta arriba porque desde el minuto uno ya me levanto con cansancio»