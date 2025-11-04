Una científica del IFCA y un alumno de la UC, premiados por el CSIC y el Ministerio El Consejo reconoce a Patricia Diego por su tesis sobre el origen del universo y la cartera de Ciencia galardona a Francisco Conde por su expediente

La Universidad de Cantabria celebra estos días dos premios a la excelencia científica y académica forjados en su campus. Se trata, por un lado, de Francisco Conde, primer Premio Nacional de Fin de Carrera de Educación Universitaria convocado por el Ministerio de Ciencia, que reconoce su excelencia académica y su expediente universitario. Graduado en Geografía y Ordenación del Territorio y actualmente cursando el doctorado en Geografía e Historia en la UC, Torre obtiene un galardón de 3.300 euros que pone en valor su «sobresaliente» expediente académico, así como la obtención del Premio Extraordinario Fin de Carrera de la UC (2018-19), y becas como la de la Fundación Botín (2017-18), de colaboración del Ministerio de Educación (2018-19) y del programa 'Empezar a Emprender' del CISE (2016-17). También se ha tenido en cuenta su formación complementaria en idiomas y competencias digitales, y su participación en procesos de evaluación y calidad universitaria en agencias como Aneca o Unibasq, entre otras.

Conde espera defender en los próximos mes su tesis sobre el impacto del cambio climático en la confortabilidad turística de Cantabria bajo distintos escenarios de calentamiento global. La lleva a cabo en el Departamento de Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio, donde desarrolló su labor como personal investigador de 2021 a 2025. También colabora con Unate y participa en la línea de investigación 'Los retos del proceso de envejecimiento de la población trabajadora' en la Universidad de Oviedo.

Por otro lado, la investigadora cántabra Patricia Diego Palazuelos ha sido premiada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) por su tesis sobre los orígenes del universo. Egresada en Física por la UC e investigadora del Instituto de Física de Cantabria (CSIC-UC), ha sido reconocida con el Premio Tesis Doctoral Relevante del Consejo, que distingue las mejores tesis defendidas en 2023 y 2024 por su calidad, impacto y relevancia científica.

Su trabajo, titulado 'Física fundamental con la polarización del fondo cósmico de microondas', se centra en el estudio de la birrefringencia cósmica, un fenómeno que podría ofrecer pistas sobre la materia y la energía oscuras, componentes que constituyen aproximadamente el 95% del universo. Ahora, Diego ejerce como investigadora posdoctoral en el Instituto Max Planck de Astrofísica (Alemania). «Durante mi doctorado en el IFCA intenté buscar una posible huella que estas partículas podrían dejar en la luz más antigua del Universo, lo que llamamos el Fondo Cósmico de Microondas», explica Diego, que realizó su tesis bajo la dirección de Patricio Vielva y Belén Barreiro. En concreto, analizó una leve rotación en la polarización de esa radiación, «lo que conocemos como birrefringencia cósmica», tema principal de su tesis, premiada por el CSIC. Según explica, este efecto «podría ser la primera pista de la existencia de partículas muy ligeras tipo axión y explicar la naturaleza de la energía oscura». Para ello, la materia prima con la que trabaja son datos de satélites y telescopios terrestres como la misión Planck, o los observatorios del desierto de Atacama, que captan la luz más antigua del cosmos. «Intento entender qué partículas o fenómenos están detrás de esas sombras que nos llegan desde los primeros instantes del Big Bang».

«Estamos haciendo arqueología cósmica. Realmente estamos estudiando efectos o huellas que quedan reflejados en la luz más antigua del Universo», explica. Sus resultados, obtenidos a partir de tres experimentos distintos, son coherentes entre sí, lo que podría empezar a dar respuestas. «Todavía puede que haya algún error instrumental o de calibración, pero también podría ser una señal real de que hay algo», indica.