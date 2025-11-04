Dos perfiles de excelencia con el programa Marie Curie

Mada Martínez Santander Martes, 4 de noviembre 2025, 07:25 Comenta Compartir

Es una de las ayudas para financiar la ciencia más prestigiosas y competitivas de Europa. Se concede a investigadores excelentes tras un riguroso proceso de solicitud en el que, entre otras cosas, se plantean proyectos adscritos a una institución académica. Se trata del programa Marie Skłodowska-Curie gracias al cual tres investigadora se incorporan este curso con otros tantos proyectos a la Universidad de Cantabria. Dos de ellas, las santanderinas Blanca Llanes y Palmerina González, ya están, de hecho, desarrollando sus propuestas –Genviomadrid y Morpheus, respectivamente, cada una en un área distinta– en el campus de Las Llamas; y la francesa Ségolène Vandevelde lo hará con Artists en enero. Las tres se encuadran en la modalidad 'Posdoctoral Fellowships', que ha sumado la cifra récord de 17.000 propuestas en la última convocatoria.

Las protagonistas Proyecto Genviomadrid Blanca Llanes Parra Licenciada en ADE e Historia (premio extraordinario) por la UC, Master of Arts en Museum Studies (Universidad de Nueva York, NYU) y doctora en Historia por la UC y la Autónoma de Madrid. Investigadora posdoctoral en la Universidad de Valencia y UC. Especializada en gestión cultural en la NYU (Ministerio-Comisión Fulbright-Fundación Botín). Entre otros, ha trabajado en Colección Patricia Phelps de Cisneros (NY). Proyecto Morpheus Palmerina González Izquierdo Graduada en Física Fundamental por la UC. Prácticas en el IFCA y CERN (Suiza). TFG en uno de los reactores de neutrones más intensos del mundo: el Institut Laue-Langevin. Premio Xavier Solans-Bruker por la investigación de su doctorado internacional sobre síntesis y caracterización de nuevos materiales por difracción de neutrones y rayos X. Científica posdoctoral en el Comisariado de Energía Atómica y Energías Alternativas (Francia).

«Son ayudas muy competitivas y cuentan como becas de excelencia», cuenta Palmerina González, que ya ejerce como investigadora Marie Curie en la UC (Departamento de Ciencias de la Tierra y Física de la Materia Condensada; Grupo de Magnetismo de la Materia), con César Moreno como supervisor de un proyecto que le entusiasma, que es «novedoso» y realizable, como exige la convocatoria. ¿Y en qué se centra? En los nanomateriales y, yendo a lo más concreto, en la síntesis y caracterización de materiales bidimensionales de carbono, estructuras formadas por una sola capa de átomos, y particularmente, en la síntesis en superficies de nanoarquitecturas de grafeno. El trabajo se apoya en la microscopía de efecto túnel, una tecnología «muy puntera» captada por Moreno que permite observar y analizar nanomateriales «con precisión atómica». Su fin, avanza la UC, es comprender las propiedades únicas de estos materiales, con posibles aplicaciones en sensores ultrasensibles, catálisis, filtrado molecular o desarrollo de dispositivos cuánticos. A esta investigación contribuye González, y lo hace con una ayuda clave para, por ejemplo, estabilizarse en el ecosistema científico. Por lo pronto, ha podido volver a su Santander natal tras 8 años en Francia.

Cambiando se tercio académico, pero no de nivel de rigurosidad e innovación, para Blanca Llanes, la ayuda llega en un momento entre el despegue y la estabilización de su ya de por sí provechosa carrera científica. «Te permite mejorar significativamente tus condiciones en la investigación y docencia, porque fortalece el perfil científico perfeccionando también el docente», explica.

Desarrolla su tarea como investigadora posdoctoral Marie Skłodowska-Curie en las Universidades de Cantabria y Harvard, donde lleva a cabo su proyecto Genviomadrid, que se centra, a grandes rasgos, en estudiar el «impacto y la evolución» de la violencia conyugal contra las mujeres en el siglo XVIII. Investigando en diferentes fuentes judiciales, Llanes quiere componer un análisis comparativo entre Madrid y otras ciudades europeas y de América Latina. Los supervisores de este ambicioso proyecto son Tomás A. Mantecón Movellán (UC) y Tamar Herzog (Harvard), y será en Estados Unidos, donde ya ha vivido y trabajado, el país en el que invierta el grueso de su tiempo en el programa. Allí, entre otras cosas, recibirá una completa formación en historia de la justicia en la América española.