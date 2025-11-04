Formación específica y permanente o por qué volver a la UC «en cualquier momento» Los cursos de especialización y las microcredenciales procuran habilidades y conocimientos «actuales y concretos» a personas de todas las edades que quieren reciclarse, optar a un nuevo puesto o ampliar horizontes

Alumnado y profesorado del posgrado en Gestión y Dirección de Servicios que se imparte en la Universidad de Cantabria en alianza con la Consejería de Salud.

Mada Martínez Santander Martes, 4 de noviembre 2025, 07:25 | Actualizado 08:22h. Comenta Compartir

En el posgrado sobre Gestión y Dirección de Servicios Sanitarios los alumnos son ya profesionales en activo o en ciernes que quieren formación especializada en asuntos como la organización y la planificación del trabajo, de los equipos y de los recursos. El diseño académico del título tiene en cuenta estas circunstancias (laborales) a la hora de fijar las clases entre noviembre y junio, que, más allá de los bloques de formación online, tienen lugar viernes y sábados. El catedrático de la UC David Cantarero y Joaquín Cayón, jefe del Servicio de Asesoramiento Jurídico de la Consejería de Salud, son sus directores y ambos pueden celebrar este curso la mayoría de edad del posgrado: dieciocho ediciones que vienen a significar que este máster de formación permanente está totalmente consolidado.

Esta propuesta ejemplifica bien en qué consisten los títulos propios y esa formación continuada que la UC tiene en cartera: de los másteresa los diplomas universitarios (en sus diferentes vertientes), pasando por los cursos de especialización y las microcredenciales. Detengámonos en estas dos últimas modalidades, sobre todo en la última, que están cobrando mucha relevancia en los últimos tiempos. ¿Por qué? ¿Quizá porque el alcance de su matrícula va más allá del campus? ¿Quizá por su concreción temática? ¿Quizá porque forman en ámbitos tan actuales como la ciberseguridad? ¿Quizá por todo esto a la vez? «Son cursos cortos que buscan proporcionar habilidades o conocimientos muy concretos a los participantes», tercia aquí Gabriel Moncalián. El titular del Vicerrectorado de Transformación Universitaria pone en el centro su versatilidad, ya que «van dirigidas a toda la población» y pueden servir para «complementar los estudios oficiales de los estudiantes de universitarios o de FP»; pueden servir para que «la ciudadanía aprenda nuevas habilidades» con las que desempeñar un nuevo puesto de trabajo, adaptarse a cambios en el mercado laboral ('reskilling'), asumir nuevas competencias o mejorar las existentes para consolidarse en un puesto o en área laboral, lo que se conoce como 'upskilling', resume Moncalián.

Ampliar La rectora, Conchi López, y el consejero Eduardo Arasti prueban la tecnología del curso sobre videojuegos. uc

El dato 150 cursos formativos y cerca de 1.500 matrículas prevé sumar la UC este año académico 70% del coste de matrícula puede financiar el Plan Microcreds, que también otorga «becas completas» a «personas vulnerables»

Como otras universidades, la UC está apostado fuertemente por la formación específica y continuada, también ahora que el descenso demográfico se nota ya en las aulas de colegios e institutos. Sin embargo, a diferencia de Europa, en España aún se observa con distancia eso de volver a la universidad siempre que se quiera o se necesite, sin importar la edad o las circunstancias profesionales. ¿La universidad se sigue asociando a un momento concreto de la vida? «Que solo el 10% de la población haga algún curso de formación anual indica que todavía hay mucho camino por recorrer», considera Moncalián. A ojos del vicerrector de la UC y de las estadísticas oficiales, la población aún asocia la formación universitaria al grado, al máster o al doctorado, es decir, a esa formación «recibida típicamente antes de los 25 años». No obstante, Moncalián cree que hay que darle la vuelta a esa idea: «A la universidad se puede y se debe volver en cualquier momento y en la universidad estamos muy preparados para proporcionar esta formación», dice con convicción.

Las posibilidades formativas que, en este sentido, ofrece la UC, son muchas, y formatos ágiles como las microcredenciales vienen a cubrir una demanda que a las universidades no les es posible satisfacer en sus títulos 'al uso'. Solo este curso 2025-26 la Universidad de Cantabria prevé impartir unos 150 cursos formativos con cerca de 1.500 personas matriculadas. Se puede consultar toda la información de la oferta en https://microcredenciales.unican.es/. Todas estas propuestas «aportan la posibilidad de profundizar en temas muy específicos que no hay posibilidad de estudiar en detalle en títulos oficiales», indica aquí Moncalián, que recuerda que se trata de una oferta «muy dinámica y cambiante», que se adapta «a las necesidades de la sociedad». Además, propuestas como las microcredencales «se imparten, a menudo, en colaboración con profesionales externos a la UC muy cercanos a las necesidades socioeconómicas», por lo que se procura una enseñanza actualizada.

¿Y cómo se diseña esta oferta? Preguntando «continuamente» a empresas y administraciones «sobre sus necesidades formativas», responde Moncalián. Así, en la actualidad se ofertan cursos, por ejemplo, sobre inteligencia artificial (IA) o ciberseguridad «que la sociedad demanda y que hace pocos años ni tan siquiera se contemplaban», ejemplifica el vicerrector. Otro ejemplo similar «es el curso de Desarrollo e Industria del Videojuego, que surge de la colaboración con Playstation Talents Academy y Sodercán» con idea de «ofrecer una formación integral en el desarrollo e industria del videojuego, un sector muy poco representado en la región», añade Moncalián.

Ampliar

En la estrategia de las microcredenciales, juega un papel importante el Plan Microcreds. ¿Qué es? Se trata de una estrategia nacional impulsada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, con el respaldo del programa NextGeneration de la UE al abrigo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El objetivo, explica Moncalián, es « impulsar las microcredenciales universitarias», que, en resumidas cuentas, son cursos breves de hasta quince ECTS, «muy especializados, flexibles (online, presencial o híbridos), modulares y acumulables, diseñados para adultos que buscan reorientarse o actualizar sus competencias». El Plan Microcreds está dirigido a personas de entre 25 y 64 años «y se financia una reducción de hasta el 70% del coste de matrícula y, en algunos casos, becas completas para personas vulnerables». La certificación de este programa también es novedosa ya que cuenta con el sello digital Europass, válido en toda Europa. «En Cantabria el programa se gestiona a través de la Dirección General de Universidades y Política Universitaria del Gobierno de Cantabria y plantea la emisión de 706 certificados con un número mínimo de doce acciones de formación», revela el vicerrector.

Además de este plan, hay más ayudas totales o parciales a la ora de costear esta formación específica y permanente. Dichas ayudas llegan a través de programas como el de Microcredenciales de Banco Santander, el del Servicio Cántabro de Empleo –«que ofrece matrícula gratuita en diversos cursos a desempleados»–, o el programa de hibridación en competencias digitales de la Consejería de Innovación e Industria, para estudiantes de grado.

Formación permanente

¿Y cómo le gustaría al vicerrector que funcionaran los cursos, las microcredenciales y la formación permanente a lo largo de la legislatura? Por un lado, el titular del área de Transformación Universitaria, junto con su equipo, se plantea crear «un centro de formación permanente en la UC que sirva para atender mejor las necesidades formativas de la sociedad, generando una oferta formativa y pueda también asesorar a estudiantes universitarios y egresados».

Por otro, las propuestas han de estar en sintonía con Europa y la gran alianza Eunice de la que la UC forma parte y que, entre otras cosas, «está trabajando en una oferta en microcredenciales que resuelva necesidades formativas comunes en toda Europa y se beneficie de la colaboración de docentes y estudiantes de varias de las universidades socias», explica Moncalián. Al hilo, «la formación permanente ofrecida por la UC y Eunice puede y debe ampliarse para llegar a un público más amplio» y constituir «uno de nuestros principales objetivos. Esta expansión de la oferta, aunque centrada prioritariamente en el entorno cercano de la UC, se extenderá también a otros interesados a nivel nacional e incluso internacional, explica el vicerrector.

Reporta un error