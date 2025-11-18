La Semana de la Ciencia ilumina la UC y la imaginación de 1.600 escolares

«Nosotros trabajamos con luz, pero vamos a entrar en un cuarto oscuro. ¿Curioso, no?». La investigadora Marta Sanz anima a un grupo de diez ... bachilleres del IES Fuente Fresnedo de Laredo a que entren sin reparo alguno en el laboratorio de óptica que el grupo NanoOddLAB, al que ella pertenece, tiene en la Escuela de Industriales. Efectivamente, la luz está apagada, pero será cuestión de minutos que la sala se ilumine con las explicaciones y los experimentos con los que trabaja el grupo que lidera Leonardo Scarabelli, uno de los cinco científicos ligado al campus de la Universidad de Cantabria (UC) que ha logrado una prestigiosa ayuda europea ERC, dotada en su caso con más de dos millones de euros. El científico eligió Cantabria para poner en pie un proyecto con el que, a grandes rasgos, «desarrollar una nueva forma de fabricar nanomateriales». Una revolución en la que, día a día, trabajan él su equipo del NanoOddLAB con tecnología punta y circuitos y aparatos creados pieza a pieza en estos laboratorios.

Scarabelli también se ha acercado a recibir a los escolares que, tras superar el 'aturulle' inicial y después de ponerse la bata blanca, las gafas y los guantes de látex, se lanzan a hacer preguntas y se prestan voluntarios para participar en un experimento y «convertirse en científicos» esta mañana de noviembre. «Vamos a hacer nanopartículas de oro», les anuncia la investigadora Alma González antes de pasar al laboratorio de química. Y allí, entre pipetas, matraces y 'reacciones redox' –«esas las estudiaremos el curso que viene»– se obra el 'milagro' de la ciencia ante la mirada entusiasmada de bachilleres, profesoras y la periodista que escribe este texto. Divulgación en estado puro.

Ampliar El investigador Pau Vilches explica a los alumnos del IES Fuente Fresnedo de Laredo cómo trabajan en el laboratorio de óptica, en la Escuela (ETSI) de Industriales. Javier Cotera

La divulgación científica en la UC sigue dos caminos. En el primero, los investigadores 'salen' a la calle -por ejemplo, en la Noche Europea- o llenan los bares, como en la divertida Pint of Science. En el segundo, los científicos reciben al público en sus lugares de trabajo, y eso es lo que han hecho hace solo unos días, durante la Semana de la Ciencia. Cerca de 1.600 escolares de 36 colegios e institutos de toda Cantabria –de Santander a San Vicente de la Barquera, pasando por Laredo o Cabezón de la Sal– les visitaron en el campus, en los institutos mixtos y en otras instalaciones científicas para conocer los microscopios de efecto túnel, para explorar el cosmos a pie de Planetario, para analizar aplicaciones energéticas y biomédicas, para asomarse a una vida sin minerales, aprender sobre la Antártida, o sobre los efectos del calentamiento global, entre otros asuntos.

La Semana de la Ciencia tiene gancho. Si la convocatoria para inscribirse se abre a las nueve de la mañana, media hora después hay cientos de solicitudes registradas. «La respuesta de los centros es muy buena», avanza Alberto Coz, director del Área de Comunicación Científica de la UC. El formato y la intención de esta iniciativa integrada en el proyecto europeo 'G9-Science4all' del G-9 y coordinada por la UC, ayudan mucho. «El objetivo es que los alumnos vean la ciencia como algo accesible y puedan interactuar directamente con los investigadores e investigadoras, ganando así confianza en el futuro», considera Coz, satisfecho con que la imaginación de los escolares haya podido volar alto estos días y también con el aumento del número de sesiones, que se ha doblado de un año a otro. En esta edición son 77 y en ellas se han involucrado más de 80 científicos.

Ampliar En plena escenificación de la actividad 'Fusión nuclear: literatura, arte y ciencia' en el edificio Tres Torres. UC

Sus propuestas han incluido 'clásicos' de la Semana de la Ciencia. Un ejemplo es la actividad celebrada en el Clúster del Fuego de Cantabria, que al igual que las luces del laboratorio de óptica de NanoOddLAB, han iluminado el campus estos días. En las instalaciones del clúster en Torrelavega, los investigadores del Grupo Gidai de Seguridad contra Incendios, Investigación y Tecnología armaron fenomenales experimentos sobre el desarrollo de los incendios. Uno de los ensayos más impresionantes fue el ejecutado con un generador de llama de remolino. Los alumnos de Primaria comprobaron in situ y con los ojos bien abiertos en qué consiste el fenómeno de las 'llamas turbulentas', que explica bien, a su vez, cómo un incendio forestal puede modificarse en caso de que arrecie el viento.

«Jugaron a ser científicos por un día. Participaron en el experimento, discutiendo y haciendo propuestas», celebra Daniel Alvear, responsable del Gidai, un grupo que hace ciencia al más alto nivel y que de estas jornadas con alumnos de 8 a 10 años saca varios aprendizajes, en plural. «Es muy enriquecedor. Son niños que ya saben que en Cantabria hacemos este tipo de investigaciones», añade el catedrático, que, al margen de despertar o alentar vocaciones, cree en el efecto multiplicador de la divulgación científica.

Las cifras 84 investigadores se han involucrado en las actividades de la Semana de la Ciencia. 37 actividades se han celebrado en la Semana de la Ciencia, entre talleres, visitas guiadas y demostraciones científicas, que se han traducido en 77 sesiones.

Como Alvear y sus compañeros, otros investigadores han repetido en la Semana de la Ciencia 2025. «Hemos participado en otras ediciones, cuando ha sido posible. Como psicólogas investigadoras en Ciencias del Comportamiento creemos esencial visibilizar que la ciencia no solo explica el mundo físico, sino también cómo pensamos, aprendemos y convivimos», comparte Alba Ibáñez, responsable del grupo EDU-QoL, que, junto con sus compañeros, puso en marcha hace unos días en las Tres Torres una actividad de título más que sugerente: '¿Dónde está el botón del aprendizaje?'. Los investigadores guiaron a los alumnos de Primaria inscritos en la actividad a encontrarlo a través del juego. «Buscamos que tomen conciencia de los factores emocionales que influyen en su aprendizaje. Identificarlos y gestionarlos reduce el riesgo de caer en indiferencia, aburrimiento o apatía», apunta Ibáñez. «Incluir nuestra disciplina amplía la visión de la ciencia y fomenta vocaciones más diversas», añade.

Ampliar Experimentos en el Clúster del Fuego de Torrelavega. luis palomeque

Vocaciones e imaginación

Las vocaciones son un factor importante para Alberto Coz, que ha sido testigo de cómo muchos escolares se emocionan ante un experimento, ante una explicación porque son capaces de visualizarse en la misma tesitura dentro de unos años; pero no lo es menos la imaginación. «Las actividades están pensadas para que les ayuden a trabajar en grupo, a tomar decisiones, a ser más creativos y a potenciar la fantasía», subraya el director de Comunicación Científica.

En esta edición ha habido también citas novedosas, como la titulada 'El misterio de la memoria de ChatGPT', a cargo de científicos del Instituto de Física de Cantabria (IFCA), que les desvelaron a un montón de grupos de Primaria, ESO y Bachillerato cómo funciona esta IA que siempre responde a lo que le preguntamos; o 'Fusión nuclear: literatura, arte y ciencia', una interesante manera de abordar la formación de las mentes creativas y científicas a cargo del Grupo Letras en diacronía, estudio lingüístico y literario de textos, que pertenece al Departamento de Filología de la UC; o también el 'Futuro en cifras: cuando la ciencia se encuentra con las finanzas', la propuesta que ha desplegado del Santander Financial Institute (Sanfi).

Y la idea es seguir creciendo, apunta Coz, porque la meta de este proyecto europeo 'G9-Science4all', que forma parte del programa de divulgación 'Researchers at Schools' (Investigadores en las Escuelas), es hacer consciente a la sociedad de las cinco grandes misiones de la Comisión Europea: 'Cáncer', 'Adaptación al cambio climático', 'Agua y océanos', 'Ciudades inteligentes y climáticamente neutras', Salud del suelo y alimentos'. Coz se quiere seguir reuniendo con los centros educativos para recibir sus impresiones y propuestas. «Que nos aporten ideas nuevas o nos ayuden a mejorar la gestión». Las sensaciones de los profesores y escolares, por lo general, son muy buenas. «Hacen preguntas interesantes y abren debates, y eso es lo importante».