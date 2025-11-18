El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El investigador Daniel Alvear explicar cómo funcionan los incendios en el clúster del fuego, en Torrelavega. Luis Palomeque

La Semana de la Ciencia ilumina la UC y la imaginación de 1.600 escolares

A pie de laboratorio o de aula, alumnos de 36 colegios e institutos de Cantabria conocen la ciencia hecha en Cantabria y participan de ella, codo con codo, con los investigadores de la Universidad y de sus institutos

Mada Martínez

Santander

Martes, 18 de noviembre 2025, 07:19

«Nosotros trabajamos con luz, pero vamos a entrar en un cuarto oscuro. ¿Curioso, no?». La investigadora Marta Sanz anima a un grupo de diez ... bachilleres del IES Fuente Fresnedo de Laredo a que entren sin reparo alguno en el laboratorio de óptica que el grupo NanoOddLAB, al que ella pertenece, tiene en la Escuela de Industriales. Efectivamente, la luz está apagada, pero será cuestión de minutos que la sala se ilumine con las explicaciones y los experimentos con los que trabaja el grupo que lidera Leonardo Scarabelli, uno de los cinco científicos ligado al campus de la Universidad de Cantabria (UC) que ha logrado una prestigiosa ayuda europea ERC, dotada en su caso con más de dos millones de euros. El científico eligió Cantabria para poner en pie un proyecto con el que, a grandes rasgos, «desarrollar una nueva forma de fabricar nanomateriales». Una revolución en la que, día a día, trabajan él su equipo del NanoOddLAB con tecnología punta y circuitos y aparatos creados pieza a pieza en estos laboratorios.

