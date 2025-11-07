El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Estudiantes de intercambio Erasmus durante el acto de recepción en una universidad española. F. GÓMEZ

La universidad española duplica los alumnos extranjeros en una década

España es líder en la atracción de estudiantes temporales europeos (tipo Erasmus) pero, pese a la mejora, sigue a la cola continental en la captación de los que se matriculan toda la carrera

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Viernes, 7 de noviembre 2025, 00:45

Comenta

España es un destino cada vez más atractivo para los estudiantes de otros países que quieren recibir formación universitaria fuera de su territorio, aunque todavía ... está lejos de la capacidad de captación de los gigantes continentales en internacionalización de los estudios superiores, como Alemania, Francia o Países Bajos. Esta es la conclusión principal del informe elaborado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), realizado dentro de su programa común de investigación socioeconómica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los médicos descartan ya la repatriación del cántabro ingresado en Vietnam: «Su estado es crítico»
  2. 2

    Merkamueble desaparece tras menos de tres años en Santander y da paso a Mueblex
  3. 3

    Atención, simulacro: esta noche se recreará un accidente con incendio en el túnel de la S-10 en Maliaño
  4. 4

    El 100% de la plantilla de Prysmian secunda la huelga por el despido de ocho trabajadores en Muriedas
  5. 5

    Zuloaga denunció a la exinterventora de Noja por falsificar su firma de alcalde de Bezana
  6. 6

    Estos son los nueve premiados de la gala de Hostelería de Cantabria
  7. 7

    Un exetarra contrata a Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  8. 8

    PRC y Vox mantienen con vida la negociación del Presupuesto con el PP
  9. 9

    España prohíbe criar aves al aire libre por el aumento de casos de gripe aviar
  10. 10

    La vivienda usada, más cara que nunca: 2.045 euros el metro cuadrado en Cantabria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La universidad española duplica los alumnos extranjeros en una década

La universidad española duplica los alumnos extranjeros en una década