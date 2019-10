Un estudio europeo exige fabricar productos electrónicos con plástico reusado Cuatro universidades de Bélgica, Alemania y Reino Unido lideran un estudio de la Comisión Europea para reutilizar 2,5 millones de toneladas de desechos en teléfonos o televisores DOMÉNICO CHIAPPE Madrid Domingo, 13 octubre 2019, 19:05

La producción mundial de plástico supera las 300 millones de toneladas al año, una cifra que era 20 veces menor antes de 1960. Cada año, en Europa se consumen unas 50 toneladas y per cápita se generan 16 kilos de desechos plásticos. Más de la mitad termina en vertederos (31%) o incineradoras (39%). A nivel mundial sólo el 10% se recupera o recicla, un porcentaje bastante más pequeño que el de otros materiales como el vidrio (90%) o el metal (50%), cifra un estudio realizado por un consorcio de cuatro universidades de Alemania, Reino Unido y Bélgica.

Pero el uso del plástico no tiene por qué contaminar para el medio ambiente, según un proyecto de la Comisión Europea. O al menos no tiene por qué contaminar tanto. «Los plásticos son un recurso valioso con un gran potencial de reutilización circular», Kim Ragaret, investigador de la Universidad de Gent, que participó en el estudio. «Los plásticos en sí mismos no son el problema. El problema tiene que ver con las actitudes y el manejo de desechos».

Según la investigación presentada esta semana, cada tonelada reciclada de plástico podría evitar unos tres mil kilos de emisiones de CO2, lo que generaría producir ese volumen con material nuevo. El plástico se emplea sobre todo para embalar y empacar, pero también para construir. Edificios, vehículos y electrodomésticos. Estos últimos requieren el 10% del plástico generado cada año, y en este sector de los aparatos electrónicos es donde indaga este programa, que cuenta entre sus patrocinadores a las Naciones Unidas y a empresas como Philips y Whirlpool.

La propuesta que han puesto sobre la mesa es que las marcas fabriquen productos como teléfonos, computadoras, televisores o aspiradoras con plástico reciclado. Estos productos ya lo contienen, pero podrían reusarlo, una vez que el consumidor lo tira al contenedor. El año que viene, por ejemplo, el 23% de los desechos electrónicos será de un plástico que podría reutilizarse. Unas 2,5 millones de toneladas. «Diseñar los productos de alta calidad con plástico reciclado es económicamente factible para los fabricantes», dice el consorcio PolyCE, que hizo una encuesta: el 95% de los consumidores preferirían comprar estos productos menos contaminantes.