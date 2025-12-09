El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Illa se reúne con el sector del cerdo con motivo de la peste porcina africana EP

La Generalitat de Cataluña declara la emergencia para frenar la peste porcina africana

El Govern toma medidas para contener el brote y evitar que se extienda más allá del perímetro

Cristian Reino

Cristian Reino

Martes, 9 de diciembre 2025, 13:52

Comenta

El Govern catalán ha declarado este martes la emergencia en toda Cataluña para aquellas actuaciones destinadas a contener, prevenir y paliar los efectos y contagios ... de la peste porcina africana. En paralelo, el Govern ha aprobado un paquete de medidas urgentes para dar respuesta al impacto económico y sanitario provocado por la enfermedad, cuando se cumple ya la segunda semana desde su detección en el parque natural de Collserola, en Barcelona, tras la aparición de dos jabalíes muertos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Lo que cobran los alcaldes de Cantabria
  2. 2

    La saga Enríquez celebra los 60 años del famoso puesto de aceitunas de Santander
  3. 3

    «Con Hormaechea y Revilla no controlabas lo que podía pasar en un acto»
  4. 4

    Francisco Viar no cobra sueldo como alcalde de Santa María de Cayón
  5. 5

    La falta de nieve en Alto Campoo obliga a cerrar las pistas al cuarto día de su apertura
  6. 6

    La dulce recuperación del histórico Hotel Vallisoletano de Puente Viesgo
  7. 7

    El último vistazo a la palmera de Porrúa
  8. 8

    El Peugeot 407, de ganador al estigma de la corrupción
  9. 9

    Prenden fuego al Belén y el humilladero de Oreña
  10. 10 Muere el piloto Enzo Badenas, de 17 años, tras un grave accidente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La Generalitat de Cataluña declara la emergencia para frenar la peste porcina africana

La Generalitat de Cataluña declara la emergencia para frenar la peste porcina africana