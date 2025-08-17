El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Pedro Sánchez, y Alfonso Rueda (c-i), en el Centro de Coordinación Operativo Contraincendios de Ourense. EFE

Golpe de calor en la comparecencia de Sánchez desde Galicia en el día más caluroso del verano

El presidente del Gobierno se ha visto obligado a interrumpir su rueda de prensa para que los sanitarios atendiesen a una periodista tras sufrir un mareo

C.P.S.

Domingo, 17 de agosto 2025, 15:00

Las temperaturas récord de este domingo -que juegan en contra de la grave ola de incencios que asola España desde hace más de una semana- ... ha interrumpido en la rueda de prensa ofrecida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, desde el Centro de Coordinación Operativo Contraincendios de Ourense.

